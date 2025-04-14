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SON DAKİKA | Barış Boyun çetesinin tepe isminden savcıya suikast talimatı! "Bizim üzerimize çok geliyor susturun"
Giriş Tarihi: 14.04.2025 06:28
Güncelleme Tarihi: 14.04.2025
06:29
SON DAKİKA | Barış Boyun çetesinin tepe isminden savcıya suikast talimatı! "Bizim üzerimize çok geliyor susturun"
Son dakika haberi: Türkiye'nin en azılı suç örgütlerinden Barış Boyun ve çetesinin İtalya'da yakalanmasının ardından örgütün başına 'atanan' Mert Gültepe'nin, soruşturmayı yürüten İstanbul Cumhuriyet Savcısı Hasan Ceyhun'u öldürmeye yönelik suikast talimatı verdiği ortaya çıktı.