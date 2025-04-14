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Haberler Yaşam SON DAKİKA | Barış Boyun çetesinin tepe isminden savcıya suikast talimatı! "Bizim üzerimize çok geliyor susturun"
Giriş Tarihi: 14.04.2025 06:28 Güncelleme Tarihi: 14.04.2025 06:29

SON DAKİKA | Barış Boyun çetesinin tepe isminden savcıya suikast talimatı! "Bizim üzerimize çok geliyor susturun"

Son dakika haberi: Türkiye'nin en azılı suç örgütlerinden Barış Boyun ve çetesinin İtalya'da yakalanmasının ardından örgütün başına 'atanan' Mert Gültepe'nin, soruşturmayı yürüten İstanbul Cumhuriyet Savcısı Hasan Ceyhun'u öldürmeye yönelik suikast talimatı verdiği ortaya çıktı.

Ümit Erkan DEMİRCAN
SON DAKİKA | Barış Boyun çetesinin tepe isminden savcıya suikast talimatı! Bizim üzerimize çok geliyor susturun

Son dakika haberi: İstanbul'da 142 mağdura yönelik suç eylemleri gerçekleştirdiği belirlenen Boyun Çetesi'ne üye 305 sanık hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma devam ederken, Boyun'un İtalya'dan örgütünü yönetmeye devam ettiği ortaya çıktı.

SON DAKİKA | Barış Boyun çetesinin tepe isminden savcıya suikast talimatı! Bizim üzerimize çok geliyor susturun

İddiaya göre Boyun, çetesinin sürekliliğinin sağlanması için örgüt üyelerine gönderdiği 3 ayrı mektupta, "Ben buraya girdim. İşi gücü Gurur (Gurur Işınçelik) ve Mertler'e (Mert Gültepe) devrettim. Hep bir arada olun. Birbirinizi tutun bırakmayın, hep beraber hareket edin beraber yapın, beraber bölüşün..." dedi.

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SON DAKİKA | Barış Boyun çetesinin tepe isminden savcıya suikast talimatı! Bizim üzerimize çok geliyor susturun

SUÇA DEVAM

Boyun'un talimatı üzerine örgütün başına geçen Gurur Işınçelik ve Mert Gültepe, örgütünü motive etmek adına kanlı eylemler için hemen harekete geçti.

SON DAKİKA | Barış Boyun çetesinin tepe isminden savcıya suikast talimatı! Bizim üzerimize çok geliyor susturun

İddiaya göre hakkında kasten öldürme, yağma, silah ve uyuşturucu ticaretinden onlarca hapis cezası istenen Işınçelik, örgütün tahsilat işlerini, Gültepe ise silah ve uyuşturucu ticaretini devraldı.

SON DAKİKA | Barış Boyun çetesinin tepe isminden savcıya suikast talimatı! Bizim üzerimize çok geliyor susturun

SAVCIYA ÖLÜM EMRİ

Çetesini yurtdışından yöneten Gültepe, örgütün başına geçmesinin ardından iddiaya göre haklarında 574 sayfalık iddianame hazırlayan soruşturma savcısı Hasan Ceyhun'un öldürülmesi için en yakınındaki adama suikast talimatı verdi.