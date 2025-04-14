SON DAKİKA | Barış Boyun çetesinin tepe isminden savcıya suikast talimatı! "Bizim üzerimize çok geliyor susturun"

İddiaya göre Boyun, çetesinin sürekliliğinin sağlanması için örgüt üyelerine gönderdiği 3 ayrı mektupta, "Ben buraya girdim. İşi gücü Gurur (Gurur Işınçelik) ve Mertler'e (Mert Gültepe) devrettim. Hep bir arada olun. Birbirinizi tutun bırakmayın, hep beraber hareket edin beraber yapın, beraber bölüşün..." dedi.