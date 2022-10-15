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Haberler Yaşam SON DAKİKA | Bartın Amasra’da maden ocağı kazası! Bartın'dan acı görüntüler...
Giriş Tarihi: 15.10.2022 11:00 Güncelleme Tarihi: 15.10.2022 11:03

SON DAKİKA | Bartın Amasra’da maden ocağı kazası! Bartın'dan acı görüntüler...

Son dakika haberi.. Bartın'da dün 18.15 sularında maden ocağında patlama meydana geldi. Devlet tüm kurumlarıyla seferber olurken, açıklanan son bilgilere göre kazada 28 maden işçisi hayatını kaybetti. Kazadan geriye madenci ailelerin acı dolu görüntüleri kaldı. Kimisi babasını, kimisi eşini kimisi de iş arkadaşını bekliyor... İşte Bartın'daki maden ocağı kazasından acı görüntüler...

SON DAKİKA | Bartın Amasra’da maden ocağı kazası! Bartın’dan acı görüntüler...

Son dakika haberi... Amasra'da meydana gelen maden faciasında şu ana kadar 28 maden işçisi hayatını kaybetti. Ekiplerin olay yerinde çalışmaları devam ederken, ailelerinde dışardaki acı bekleyişi sürüyor...

SON DAKİKA | Bartın Amasra’da maden ocağı kazası! Bartın’dan acı görüntüler...

GERİYE ACI DOLU TABLOLAR KALDI
Olayı duyar duymaz, maden ocağı bölgesine akın eden işçilerin ailelerinin acı dolu bekleyişi de devam ediyor.

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SON DAKİKA | Bartın Amasra’da maden ocağı kazası! Bartın’dan acı görüntüler...

BABASININ ARKADAŞLARINA SARILDI: BEN BU ACIYA DAYANAMAM
Yaralı kurtulan madenciler mesai arkadaşlarının ailelerini sakinleştiriyor. Bir maden işçisinin haberi alır almaz bölgeye gelen oğlu, babasının çalışma arkadaşlarının omzunda ağladı.

SON DAKİKA | Bartın Amasra’da maden ocağı kazası! Bartın’dan acı görüntüler...

O anlar görenleri duygulandırırken, bölgede çalışmalar sürüyor.

SON DAKİKA | Bartın Amasra’da maden ocağı kazası! Bartın’dan acı görüntüler...

İşte Bartın'daki faciadan acı dolu görüntüler...

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