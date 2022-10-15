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SON DAKİKA | Bartın Amasra’da maden ocağı kazası! Bartın'dan acı görüntüler...
Giriş Tarihi: 15.10.2022 11:00
Güncelleme Tarihi: 15.10.2022
11:03
SON DAKİKA | Bartın Amasra’da maden ocağı kazası! Bartın'dan acı görüntüler...
Son dakika haberi.. Bartın'da dün 18.15 sularında maden ocağında patlama meydana geldi. Devlet tüm kurumlarıyla seferber olurken, açıklanan son bilgilere göre kazada 28 maden işçisi hayatını kaybetti. Kazadan geriye madenci ailelerin acı dolu görüntüleri kaldı. Kimisi babasını, kimisi eşini kimisi de iş arkadaşını bekliyor... İşte Bartın'daki maden ocağı kazasından acı görüntüler...