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Giriş Tarihi: 18.12.2021 15:02Güncelleme Tarihi: 18.12.2021 15:02
SON DAKİKA: Bartın'da nehir 5 metre yükseldi! Tekneler, iskeleler sular altında kaldı! Kritik gün pazartesi...
SON DAKİKA HABERİ: Karadeniz bölgesindeki illerden Bartın'da şiddetli yağış hayatı olumsuz etkiliyor. Kentteki nehir 5 metre yükselirken, metrekareye 50 kilogram yağış düştüğü belirtiliyor. Kentte tekneler, küçük iskeleler sular altında kaldı. Geride bıraktığımız günlerde bazı köylere ulaşım sağlanan köprü tehlike nedeniyle kapatılmıştı. Pazartesi günü yağışların daha da şiddetlenmesi bekleniyor. Kent genelinde sele karşı uyarılar yapılıyor.