Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam SON DAKİKA: Bartın'da nehir 5 metre yükseldi! Tekneler, iskeleler sular altında kaldı! Kritik gün pazartesi...
Giriş Tarihi: 18.12.2021 15:02 Güncelleme Tarihi: 18.12.2021 15:02

SON DAKİKA: Bartın'da nehir 5 metre yükseldi! Tekneler, iskeleler sular altında kaldı! Kritik gün pazartesi...

SON DAKİKA HABERİ: Karadeniz bölgesindeki illerden Bartın'da şiddetli yağış hayatı olumsuz etkiliyor. Kentteki nehir 5 metre yükselirken, metrekareye 50 kilogram yağış düştüğü belirtiliyor. Kentte tekneler, küçük iskeleler sular altında kaldı. Geride bıraktığımız günlerde bazı köylere ulaşım sağlanan köprü tehlike nedeniyle kapatılmıştı. Pazartesi günü yağışların daha da şiddetlenmesi bekleniyor. Kent genelinde sele karşı uyarılar yapılıyor.

SON DAKİKA: Bartın’da nehir 5 metre yükseldi! Tekneler, iskeleler sular altında kaldı! Kritik gün pazartesi...

Bartın Irmağı, kentte 3 gündür etkili olan yağışın ardından yaklaşık 5 metre yükselirken, küçük iskeleler suya gömüldü.
Kentte 3 günde metrekareye 50 kilogram yağış düşerken, şehrin içinden geçerek Karadeniz'e dökülen Bartın Irmağı'nda su seviyesi, 5 metre kadar yükseldi.

SON DAKİKA: Bartın’da nehir 5 metre yükseldi! Tekneler, iskeleler sular altında kaldı! Kritik gün pazartesi...

Orduyeri Mahallesi'ndeki gezi teknelerinin iskeleleri ise sular altında kaldı. İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, polis ve belediye ekipleri, taşkın riskine karşı ırmak boyunca kontrollerini sürdürdü.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
SON DAKİKA: Bartın’da nehir 5 metre yükseldi! Tekneler, iskeleler sular altında kaldı! Kritik gün pazartesi...

Öte yandan önceki gün ırmağın yükselmesiyle Kabagöz, Akçalı, Tabanözü, Epçiler, Hasanlar, Alibaş, Fırınlı ve Sipahiler köylerinin Bartın ile bağlantısını sağlayan köprü, ulaşıma kapatılmıştı.

SON DAKİKA: Bartın’da nehir 5 metre yükseldi! Tekneler, iskeleler sular altında kaldı! Kritik gün pazartesi...

Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın, "Bartın'da 3 gündür etkili olan sağanak, Bartın Irmağı'nın yükselmesine neden oldu. Şu anda da yağış ara ara devam ediyor.

SON DAKİKA: Bartın’da nehir 5 metre yükseldi! Tekneler, iskeleler sular altında kaldı! Kritik gün pazartesi...

Önümüzdeki pazartesi günü yeniden yağış geleceği konusunda uyarıda bulunuldu. Belediye olarak muhtemel sel riskine karşı bütün ekiplerimizi hazır tutuyoruz. Gerekli tedbirlerimizi aldık" dedi.

SON DAKİKA