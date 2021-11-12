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Haberler Yaşam Son dakika | Başak Cengiz samuray kılıcıyla katledilmişti! Acılı anne isyan etti! O kadın...
Giriş Tarihi: 12.11.2021 14:23 Güncelleme Tarihi: 12.11.2021 14:23

Son dakika | Başak Cengiz samuray kılıcıyla katledilmişti! Acılı anne isyan etti! O kadın...

Son dakika: Mimar Başak Cengiz, İstanbul Ataşehir'de samuray kılıcıyla katledildi. Talihsiz genç kadının acılı annesinin sözleri ise yürekleri deldi. İşte acı olayın son dakika gelişmeleri

Son dakika | Başak Cengiz samuray kılıcıyla katledilmişti! Acılı anne isyan etti! O kadın...

Son dakika: İstanbul Ataşehir'deki Barbaros Mahallesi'nde önceki gün meydana gelen olayda Can Göktuğ Boz, iş için Ankara'dan gelen, tanımadığı mimar Başak Cengiz'e samuray kılıcıyla saldırdı

Son dakika | Başak Cengiz samuray kılıcıyla katledilmişti! Acılı anne isyan etti! O kadın...

Ağır yaralanan Cengiz, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Gözaltına alınan Can Göktuğ Boz tutuklanırken, Başak Cengiz'in cenazesi dün Ankara'da gözyaşlarıyla toprağa verildi.

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Son dakika | Başak Cengiz samuray kılıcıyla katledilmişti! Acılı anne isyan etti! O kadın...

Başak Cengiz'in annesi Beyhan Cengiz, gözyaşları içinde, kızının yolda yürürken katledildiğini söyledi. Acılı şöyle devam etti:

Son dakika | Başak Cengiz samuray kılıcıyla katledilmişti! Acılı anne isyan etti! O kadın...

'ONU DOĞRADILAR'
"Onu doğradılar. Sahipsiz yakaladılar. Yerlere serdiler. Düşmanı değildi. Kırdılar gülümü. Kuzumu benden ayırdılar. Namusuyla ekmek parası kazanmaya gitti. Düğün yapacaktı benim kızım. Onu paramparça ettiler. Ben herkesten adalet istiyorum. Arkadan saldırmış hain. Aklı yokmuş, hastaymış. Aklın yoktu da nasıl arkadan saldırdın benim kızıma? Asıl suç onun ailesinde; madem hastaysa çocuğunu hastaneye götür. Neden benim yavrumun kanlarını yere akıttı? Kurban etti benim yavrumu. Ben adalet istiyorum. Benim yavrum onun düşmanı değildi. Düşman bile böyle yapmaz, tuzak kurmaz."

Son dakika | Başak Cengiz samuray kılıcıyla katledilmişti! Acılı anne isyan etti! O kadın...

'YAVRUM SENİN ADIN DA ONLARIN İÇİNE YAZILDI'

Samuray kılıcının satışı hakkında ise anne Cengiz, "Amaç dışında kullanacak birine neden satılıyor? Niye canlar yanıyor? Günahsız yavrumu yerlere seriyor" dedi.

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