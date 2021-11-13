SON DAKİKA | Başak Cengiz’in son mesajı ortaya çıktı! Can Göktuğ Boz tarafından katledilmişti

Son dakika: İstanbul Ataşehir'de geçtiğimiz günlerde korkunç bir cinayet işlendi. Mimar Başak Cengiz, Can Göktuğ Boz tarafından samuray kılıcıyla vahşice katledildi. GÖRÜNTÜLER KAN DONDURMUŞTU KATİL CAN GÖKTUĞ BOZ YARIM SAAT KILIÇLA DOLAŞMIŞ Tüm Türkiye'nin ağladığı talihsiz genç mimarın cenazesi ise memleketi Ankara'da toprağa verildi. Cenaze töreninde ailesi, arkadaşları ve yakınları sinir krizleri geçirdi. SON DAKİKA | SON MESAJI ORTAYA ÇIKTI Acar'ın 'Düğünün ne zaman?' sorusu üzerine Cengiz'in düğününü bahar ayında yapacağını söylediği görüldü. Mesajları gören Cengiz ailesi ve taziyeye gelen yakınları gözyaşlarını tutamadı. BAŞAK CENGİZ'DEN GERİYE BU GÖRÜNTÜLER KALDI