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Haberler Yaşam SON DAKİKA | Başak Cengiz’in son mesajı ortaya çıktı! Can Göktuğ Boz tarafından katledilmişti
Giriş Tarihi: 13.11.2021 11:00 Güncelleme Tarihi: 13.11.2021 11:07

SON DAKİKA | Başak Cengiz’in son mesajı ortaya çıktı! Can Göktuğ Boz tarafından katledilmişti

Son dakika | Başak Cengiz, Can Göktuğ Boz tarafından samuray kılıcıyla vahşice katledildi. Başak Cengiz'in son mesajı ise yürekleri deldi. İşte Türkiye'nin konuştuğu cinayetin son dakika gelişmeleri

SON DAKİKA | Başak Cengiz’in son mesajı ortaya çıktı! Can Göktuğ Boz tarafından katledilmişti

Son dakika: İstanbul Ataşehir'de geçtiğimiz günlerde korkunç bir cinayet işlendi. Mimar Başak Cengiz, Can Göktuğ Boz tarafından samuray kılıcıyla vahşice katledildi.

SON DAKİKA | Başak Cengiz’in son mesajı ortaya çıktı! Can Göktuğ Boz tarafından katledilmişti

GÖRÜNTÜLER KAN DONDURMUŞTU

Dehşet anları çevredeki kameralar tarafından saniye saniye görüntülendi. Yaşanan korkunç olayın ardından canavar Can Göktuğ Boz, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

SON DAKİKA: Başak Cengiz'in samuray kılıcı ile öldürüldüğü dehşet anı görüntüleri ortaya çıktı!

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SON DAKİKA | Başak Cengiz’in son mesajı ortaya çıktı! Can Göktuğ Boz tarafından katledilmişti

KATİL CAN GÖKTUĞ BOZ YARIM SAAT KILIÇLA DOLAŞMIŞ

Dün ortaya çıkan yeri görüntülerde ise katil Can Göktuğ Boz'un, samuray kılıcıyla yarım saat sokakta dolaşıp evine gittiği tespit edildi.

SON DAKİKA | Başak Cengiz’in son mesajı ortaya çıktı! Can Göktuğ Boz tarafından katledilmişti

Tüm Türkiye'nin ağladığı talihsiz genç mimarın cenazesi ise memleketi Ankara'da toprağa verildi. Cenaze töreninde ailesi, arkadaşları ve yakınları sinir krizleri geçirdi.

SON DAKİKA | Başak Cengiz’in son mesajı ortaya çıktı! Can Göktuğ Boz tarafından katledilmişti

SON DAKİKA | SON MESAJI ORTAYA ÇIKTI

28 yaşındaki mimar Başak Cengiz'in komşusu Sevtap Acar ise talihsiz genç kız ile yaptıkları son konuşmaları gösterdi.

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