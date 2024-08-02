Giriş Tarihi: 02.08.2024 15:59
Güncelleme Tarihi: 02.08.2024
16:21
SON DAKİKA | Başakşehir'de taciz iddiası ortalığı karıştırmıştı! Başsavcılık duyurdu: Şüpheli tutuklandı
Başakşehir 9 yaşındaki kız çocuğunu taciz ettiği iddia edilen madde bağımlısı şahsı linç etmek isteyen vatandaşlar, polis tarafından dün akşam engellendi. Gözaltına alınan şüpheli Y.B. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği Küçükçekmece Adliyesi'nde savcılık sorgusunun ardından sevk edildiği Nöbetçi Sulh Ceza Hâkimliği'nce tutuklanarak cezaevine gönderildi.