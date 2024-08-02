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Giriş Tarihi: 02.08.2024 15:59 Güncelleme Tarihi: 02.08.2024 16:21

SON DAKİKA | Başakşehir'de taciz iddiası ortalığı karıştırmıştı! Başsavcılık duyurdu: Şüpheli tutuklandı

Başakşehir 9 yaşındaki kız çocuğunu taciz ettiği iddia edilen madde bağımlısı şahsı linç etmek isteyen vatandaşlar, polis tarafından dün akşam engellendi. Gözaltına alınan şüpheli Y.B. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği Küçükçekmece Adliyesi'nde savcılık sorgusunun ardından sevk edildiği Nöbetçi Sulh Ceza Hâkimliği'nce tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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SON DAKİKA | Başakşehir’de taciz iddiası ortalığı karıştırmıştı! Başsavcılık duyurdu: Şüpheli tutuklandı

İstanbul'un Başakşehir ilçesi Güvercintepe Mahallesi'nde iddiaya göre akşam saatlerinde 9 yaşındaki bir kızı taciz ettiği ileri sürülen madde bağımlısı şahıs, vatandaşlar tarafından yakalandı. Şahıs kaçmaya çalışırken olay yerine ihbar üzerine polis ekipleri sevk edildi. Öfkeli kalabalık ise şüpheliye linç girişiminde bulundu.

SON DAKİKA | Başakşehir’de taciz iddiası ortalığı karıştırmıştı! Başsavcılık duyurdu: Şüpheli tutuklandı

EVİNİ TAŞLADILAR
Polis ekipleri, zırhlı araca bindirilen şahsı darp etmeye çalışan kalabalığı dağıtmak için biber gazlı müdahalede bulundu. Şüpheli polis merkezine götürüldü, vatandaşlar ise şüphelinin evinin önünde bekleyerek evini taşladı. Polis ekipleri olayın yaşandığı sokakta tedbir alırken, vatandaşlar olay yerinde polis ekiplerine tepki gösterip, taş attı.

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SON DAKİKA | Başakşehir’de taciz iddiası ortalığı karıştırmıştı! Başsavcılık duyurdu: Şüpheli tutuklandı

BAŞSAVCILIK: ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Emniyetteki işlemlerinin ardından Küçükçekmece Adliyesi'ne sevk edilen şüpheli Y.B., savcılık sorgusunun ardından sevk edildiği Nöbetçi Sulh Ceza Hâkimliği'nce tutuklanarak cezaevine gönderildi.

SON DAKİKA | Başakşehir’de taciz iddiası ortalığı karıştırmıştı! Başsavcılık duyurdu: Şüpheli tutuklandı

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yapılan basın açıklamasında ise şu ifadelere yer verildi: "01.08.2024 tarihinde, saat 18.50 sularında Başakşehir ilçesi Güvercintepe Mahallesi'nde 2016 doğumlu mağdur D.S.'ye yönelik gerçekleştirildiği iddia edilen cinsel istismar olayı ile ilgili Cumhuriyet Başsavcılığı'mızca başlatılan soruşturma kapsamında, aynı gün gözaltına alınan şüpheli Y.B., 02.08.2024 tarihinde sevk edildiği Nöbetçi Sulh Ceza Hâkimliği'nce tutuklanmıştır.

SON DAKİKA | Başakşehir’de taciz iddiası ortalığı karıştırmıştı! Başsavcılık duyurdu: Şüpheli tutuklandı

Soruşturma tüm yönleri ile titizlikle devam etmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur "

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