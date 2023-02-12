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Haberler Yaşam Son dakika | Başkan Erdoğan depremle ilgili alınan kararlar ve tarihleri açıkladı! İşte detaylar
Giriş Tarihi: 12.02.2023 08:10 Güncelleme Tarihi: 12.02.2023 08:10

Son dakika | Başkan Erdoğan depremle ilgili alınan kararlar ve tarihleri açıkladı! İşte detaylar

Son dakika haberler: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, depremden etkilenen illerden Diyarbakır'da, "Yaz mevsimine kadar üniversitelerimizi şu anda bir defa tatil ediyoruz. Tamamen uzaktan eğitimle yola devam edecekler ve üniversitelerimizi bu noktada tatil ederek kredi yurtlar kurumunun yurtlarını inşallah misafirhane gibi kullanacağız" dedi.

Son dakika | Başkan Erdoğan depremle ilgili alınan kararlar ve tarihleri açıkladı! İşte detaylar

Son dakika deprem haberleri: Başkan Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ile birlikte Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerdeki incelemelerine dün de devam etti. Bu kapsamda kent meydanlarında kurulan çadır kentleri ziyaret eden Başkan Erdoğan, depremzedelerle de görüşerek, yetkililerden kentteki son durumla ilgili bilgi aldı. Erdoğan, "Depremzedelerimizin sıkıntılarını hafifletecek, hayatlarını kolaylaştıracak uygulamaları birer birer devreye alıyoruz." dedi.

Son dakika | Başkan Erdoğan depremle ilgili alınan kararlar ve tarihleri açıkladı! İşte detaylar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "asrın felaketi" olarak nitelenen, Akdeniz, Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerindeki 10 ili etkileyen depremlerin ardından geldiği Diyarbakır ve Şanlıurfa'da, bu şehirde görevlendirilen bakanlardan brifing aldı, İki ilde de kurulan çadır kentteki incelemelerinin ardından açıklamalarda bulundu.

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Son dakika | Başkan Erdoğan depremle ilgili alınan kararlar ve tarihleri açıkladı! İşte detaylar

KISA VE UZUN VADEDE DEPREMLE İLGİLİ ÖNEMLİ KARARLAR

Millet olarak tarihin en büyük afetlerinden birini yaşadıklarını vurgulayan Başkan Erdoğan, "Pazartesi günü meydana gelen 7,7 ve 7.6 büyüklüğündeki 2 deprem, 10 ilimizde maalesef çok ciddi yıkıma ve can kaybına yol açtı. Şu ana kadarki tespitlere göre 21 bin 848 vatandaşımızın hayatını kaybettiği bu depremlerde 80 bin 104 insanımız da yaralı olarak kurtuldu. Şanlıurfa'da ise 19'u tamamen yıkık olmak üzere oturulamaz hale gelen 164 binada diğer şehirlerden yaralı olarak gelenlerle beraber 335 vatandaşımız maalesef şehadete yürüdü. 5 bin 752 vatandaşımız ise yaralı olarak kurtulmayı başardı." ifadesini kullandı.

Erdoğan depremle ilgili alınan kararları da duyurmaya devam etti.

Son dakika | Başkan Erdoğan depremle ilgili alınan kararlar ve tarihleri açıkladı! İşte detaylar

13 BUÇUK MİLYON İNSANIMIZI ETKİLEYEN BÜYÜK BİR AFET

Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı, yaralılara acil şifalar dileyen Erdoğan, şöyle devam etti:

"Asrın felaketi olarak tarif edilen bu büyük deprem toplamda 13,5 milyon insanımızın yaşadığı 500 kilometrelik bir alanda yıkım etkisi yapmıştır. Böylesine geniş bir alanda ve bu kadar çok nüfusu etkileyen bir deprem, dünyada eşine az rastlanır bir felakettir. Dünyanın önde gelen deprem uzmanlarını dahi dehşete düşüren bu felaketin derin izlerini, yıkım yaşayan illerimizde tüm çıplaklığıyla görmek mümkündür. Bu felaketin yıkım etkisinin Cumhuriyet dönemindeki 1939 Erzincan ve 1999 Marmara depremlerinden bile katbekat fazla olduğu ortadadır. Deprem anından itibaren devletimizi tüm kurumlarıyla, personeliyle, araç gereciyle harekete geçirdik.

Son dakika | Başkan Erdoğan depremle ilgili alınan kararlar ve tarihleri açıkladı! İşte detaylar

DURMADAN, CANLA BAŞLA ÇALIŞIYORUZ; DEVLET TÜM BİRİMLERİYLE BURADA

Afet çalışmalarıyla görevli kurumlarımızın yanı sıra bakanlıklarımızın tüm birimlerini, polisi, askeri, jandarmasıyla güvenlik güçlerimizin tamamını hemen bölgeye yönlendirdik. Bakanlarımız, valilerimiz, belediye başkanlarımız, resmi kurumlarımız ve sivil toplum kuruluşlarımız ilk günden itibaren canla başla çalışıyor. Bu süreçte afetin büyüklüğünün ve çetin kış şartlarının getirdiği zorluklar sebebiyle insan iradesini aşan pek çok sıkıntıyla karşılaştık. Ancak hiçbir engelin, bizi vatandaşımızın yardımına koşmaktan alıkoymasına izin vermedik. Elbette kimi alanlarda bazı gecikmeler, aksaklıklar yaşanmıştır ama devletimizin depremzede vatandaşlarımızın yanında olmak için verdiği samimi mücadeleyi kimse inkar edemez."

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