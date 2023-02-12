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Son dakika | Başkan Erdoğan depremle ilgili alınan kararlar ve tarihleri açıkladı! İşte detaylar
Giriş Tarihi: 12.02.2023 08:10
Güncelleme Tarihi: 12.02.2023
08:10
Son dakika | Başkan Erdoğan depremle ilgili alınan kararlar ve tarihleri açıkladı! İşte detaylar
Son dakika haberler: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, depremden etkilenen illerden Diyarbakır'da, "Yaz mevsimine kadar üniversitelerimizi şu anda bir defa tatil ediyoruz. Tamamen uzaktan eğitimle yola devam edecekler ve üniversitelerimizi bu noktada tatil ederek kredi yurtlar kurumunun yurtlarını inşallah misafirhane gibi kullanacağız" dedi.