KISA VE UZUN VADEDE DEPREMLE İLGİLİ ÖNEMLİ KARARLAR

Millet olarak tarihin en büyük afetlerinden birini yaşadıklarını vurgulayan Başkan Erdoğan, "Pazartesi günü meydana gelen 7,7 ve 7.6 büyüklüğündeki 2 deprem, 10 ilimizde maalesef çok ciddi yıkıma ve can kaybına yol açtı. Şu ana kadarki tespitlere göre 21 bin 848 vatandaşımızın hayatını kaybettiği bu depremlerde 80 bin 104 insanımız da yaralı olarak kurtuldu. Şanlıurfa'da ise 19'u tamamen yıkık olmak üzere oturulamaz hale gelen 164 binada diğer şehirlerden yaralı olarak gelenlerle beraber 335 vatandaşımız maalesef şehadete yürüdü. 5 bin 752 vatandaşımız ise yaralı olarak kurtulmayı başardı." ifadesini kullandı.

Erdoğan depremle ilgili alınan kararları da duyurmaya devam etti.