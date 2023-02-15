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Haberler Yaşam Son dakika: Başkan Erdoğan Kabine Toplantısı kararlarını açıkladı! İlk temel Mart'ta atılacak: 100 bin TL ihtiyaç yardımı
Giriş Tarihi: 15.02.2023 07:49 Güncelleme Tarihi: 15.02.2023 07:54

Son dakika: Başkan Erdoğan Kabine Toplantısı kararlarını açıkladı! İlk temel Mart'ta atılacak: 100 bin TL ihtiyaç yardımı

Son dakika haberleri: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından koordinasyon merkezi olarak kullanılan Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığı Merkez Binası'nda dün düzenlenen kabine toplantısına başkanlık yaptı. Yaklaşık 4.5 saat süren toplantının ardından millete seslenen Erdoğan, "Depremde hayatını kaybedenlerin yakınlarına acil ihtiyaçları için 100 bin lira nakdi yardımda bulunuyoruz. Mart başı itibarıyla 30 bin konutun inşasına hemen başlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Fatma GÖKSU
Son dakika: Başkan Erdoğan Kabine Toplantısı kararlarını açıkladı! İlk temel Mart’ta atılacak: 100 bin TL ihtiyaç yardımı

Son dakika haberleri: Başkan Recep Tayyip Erdoğan Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada, deprem bölgesinde yeni konut yapımına mart ayında başlanacağını söyledi. Depremde yıkılan binaların yüzde 98'inin 1999 öncesinde inşa edildiğini belirten Başkan Erdoğan, 250 bin kamu görevlisinin sahada çalışma yaptığını ifade etti.

Başkan Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

Son dakika: Başkan Erdoğan Kabine Toplantısı kararlarını açıkladı! İlk temel Mart’ta atılacak: 100 bin TL ihtiyaç yardımı

"Depremde hayatını kaybeden 35 bin 418 vatandaşımın her birine ayrı ayrı Cenabı Allah'tan rahmet, yakınlarına ve milletimize başsağlığı diliyorum. Yıkıntıların arasından kurtulan veya arama-kurtarma ekipleri tarafından kurtarılan 105 bin 505 yaralımıza Rabb'imden acil şifalar niyaz ediyorum. Yaralılarımızdan 13 bin 208'i halen hastanelerimizde tedavi altındadır.

Enkaz haline gelen 19 bini aşkın binadan 15 bininin müdahalesi tamamlandı. Şu ana kadar deprem bölgesindeki yaklaşık 369 bin binadaki 1 milyon 850 bin ev ve işyeri Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekipleri tarafından incelendi. İlk belirlemelere göre deprem bölgesinde 47 bin binadaki 211 bin konutun yıkılmış, acil yıkılacak ve ağır hasarlı olduğu tespit edildi. Bir hafta içerisinde bitirilecek hasar tespit çalışmaları tamamlandığında kesin sayılar ortaya çıkacaktır.

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Son dakika: Başkan Erdoğan Kabine Toplantısı kararlarını açıkladı! İlk temel Mart’ta atılacak: 100 bin TL ihtiyaç yardımı

Türkiye'nin diğer 71 vilayetinden gelenlerle birlikte yaklaşık 250 bin kamu görevlimiz, deprem bölgesindeki çalışmalarda yer alıyor. Kamu personelinin yanı sıra sivil toplum kuruluşları ve uluslararası yardım ekipleriyle beraber doğrudan arama-kurtarma çalışmalarına iştirak eden profesyonel kadro sayısı 35 bini aştı. Son vatandaşımızı da çıkartana dek çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Arama kurtarma çalışmalarını bitirdikten sonra enkaz kaldırma işlemlerini hızlandıracağız.

Son dakika: Başkan Erdoğan Kabine Toplantısı kararlarını açıkladı! İlk temel Mart’ta atılacak: 100 bin TL ihtiyaç yardımı

Oturulamaz her evi yeniden yapıp sahiplerine teslim edeceğiz. TOKİ bu depremden alnının akıyla çıkmış bir kurumumuzdur. Son afette yıkılan tüm binaların yüzde 98'inin 1999 öncesi inşa edilen olması, bina standartı konusunda kat ettiğimiz ilerlemeyi göstermekle işi sıkı tutmamızı hatırlatıyor. Kaybedecek tek bir dakika olmadığı bilinciyle hasar tespiti biten yerde inşaat çalışmalarına geçeceğiz. Mart başı 30 bin konut inşasına başlayabiliyoruz. Birkaç ay içerisinde fay hattı uzağında tüm hatların inşasına geçilmiş olacaktır.

Son dakika: Başkan Erdoğan Kabine Toplantısı kararlarını açıkladı! İlk temel Mart’ta atılacak: 100 bin TL ihtiyaç yardımı

Çadır, konteyner, yurtlarla otel odaları ve kamu misafirhaneleriyle tüm imkanlarla depremzedelerin geçici barınma ihtiyaçlarına cevap vermeyi planlıyoruz. Amacımız konut ihtiyacını 1 yılda tamamlamaktır. Hiçbir vatandaşımızı sahipsiz bırakmayacak, çalışmaların sürmesini sağlayacağız. Bölgede yaşayan vatandaşlarımdan istirhamım şehirlerine, ilçelerine, işlerine ve hayatlarına sahip çıkmalarıdır. Yılgınlığa ve yorgunluğa kapılmadan beraberce yaraları saracak, kayıpları telafi edeceğiz.

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