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Son dakika: Başkan Erdoğan Kabine Toplantısı kararlarını açıkladı! İlk temel Mart'ta atılacak: 100 bin TL ihtiyaç yardımı
Giriş Tarihi: 15.02.2023 07:49
Güncelleme Tarihi: 15.02.2023
07:54
Son dakika: Başkan Erdoğan Kabine Toplantısı kararlarını açıkladı! İlk temel Mart'ta atılacak: 100 bin TL ihtiyaç yardımı
Son dakika haberleri: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından koordinasyon merkezi olarak kullanılan Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığı Merkez Binası'nda dün düzenlenen kabine toplantısına başkanlık yaptı. Yaklaşık 4.5 saat süren toplantının ardından millete seslenen Erdoğan, "Depremde hayatını kaybedenlerin yakınlarına acil ihtiyaçları için 100 bin lira nakdi yardımda bulunuyoruz. Mart başı itibarıyla 30 bin konutun inşasına hemen başlıyoruz." ifadelerini kullandı.