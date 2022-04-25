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Haberler Yaşam Son dakika | Başkan Erdoğan kabineyi topluyor! Bayram tatili için karar günü
Giriş Tarihi: 25.04.2022 07:15 Güncelleme Tarihi: 25.04.2022 07:15

Son dakika | Başkan Erdoğan kabineyi topluyor! Bayram tatili için karar günü

Son dakika kabine toplantısı haberleri: Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün Beştepe'de toplanacak. Ukrayna'da devam eden çatışmalar, İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırıları, terörle mücadele operasyonları ve ekonomi gündemiyle Kabine, 2 haftalık aranın ardından Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında yine yoğun bir gündemle toplanacak.

SABAH
Son dakika | Başkan Erdoğan kabineyi topluyor! Bayram tatili için karar günü

Kabine toplantısı son dakika haberleri: Ramazan ayı sona ererken "Bayram tatili kaç gün olacak?" sorusu bugün cevabını bulacak. Bakan Kurulu'nda alınacak kritik karar için tüm gözler Başkan Recep Tayyip Erdoğan'da olacak. Cumhurbaşkanlığı kabinesi bugün toplanıyor. Masada hem iç hem de dış politikaya dair önemli başlıklar var. Vatandaşı yakından ilgilendiren bayram tatilinin 9 güne çıkarılıp çıkarılmayacağı da toplantıda masada. İşte vatandaşın aile ziyareti ve dinlenme için merakla beklediği bayram tatili kararına ilişkin kabine gündemi ve son dakika gelişmeleri...

Son dakika | Başkan Erdoğan kabineyi topluyor! Bayram tatili için karar günü

İşte Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın sonrasında açıklama yapması beklenen Nisan ayı son kabine toplantısı hakkında SABAH'ın ulaştığı bilgiler ve masadaki başlıklar;

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Son dakika | Başkan Erdoğan kabineyi topluyor! Bayram tatili için karar günü

PENÇE KİLİT VE ABLUKA EREN OPERASYONLARI MASADA: Mehmetçiğin Irak'ın kuzeyinde gerçekleştiği operasyonda son durum değerlendirilecek. Ayrıca terörün kaynağında yok edilmesi stratejisi kapsamında atılabilecek ek adımlar da kabinenin gündeminde olacak.

Son dakika | Başkan Erdoğan kabineyi topluyor! Bayram tatili için karar günü

Kabine toplantısında, hem yurt içinde hem de Irak ve Suriye'nin kuzeyinde yürütülen terörle mücadele operasyonları da değerlendirilecek. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın, Pençe-Kilit operasyonundaki son durum ile ilgili kabine üyelerini bilgilendirmesi bekleniyor.

Son dakika | Başkan Erdoğan kabineyi topluyor! Bayram tatili için karar günü

1 MAYIS VE BAYRAM KABİNE TOPLANTISINDA ELE ALINACAK

Ayrıca terör örgütlerinin kentlere yaymak istediği eylemler, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü etkinlikleri ile bayrama yönelik güvenlik önlemleri de görüşülecek.

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