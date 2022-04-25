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Son dakika | Başkan Erdoğan kabineyi topluyor! Bayram tatili için karar günü
Giriş Tarihi: 25.04.2022 07:15
Güncelleme Tarihi: 25.04.2022
07:15
Son dakika | Başkan Erdoğan kabineyi topluyor! Bayram tatili için karar günü
Son dakika kabine toplantısı haberleri: Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün Beştepe'de toplanacak. Ukrayna'da devam eden çatışmalar, İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırıları, terörle mücadele operasyonları ve ekonomi gündemiyle Kabine, 2 haftalık aranın ardından Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında yine yoğun bir gündemle toplanacak.