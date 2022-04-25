Kabine toplantısı son dakika haberleri: Ramazan ayı sona ererken "Bayram tatili kaç gün olacak?" sorusu bugün cevabını bulacak. Bakan Kurulu'nda alınacak kritik karar için tüm gözler Başkan Recep Tayyip Erdoğan'da olacak. Cumhurbaşkanlığı kabinesi bugün toplanıyor. Masada hem iç hem de dış politikaya dair önemli başlıklar var. Vatandaşı yakından ilgilendiren bayram tatilinin 9 güne çıkarılıp çıkarılmayacağı da toplantıda masada. İşte vatandaşın aile ziyareti ve dinlenme için merakla beklediği bayram tatili kararına ilişkin kabine gündemi ve son dakika gelişmeleri...