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Haberler Yaşam Son dakika: Başkan Erdoğan liderliğinde kritik toplantı! Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, bugün deprem gündemiyle toplanıyor
Giriş Tarihi: 14.02.2023 06:37 Güncelleme Tarihi: 14.02.2023 06:49

Son dakika: Başkan Erdoğan liderliğinde kritik toplantı! Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, bugün deprem gündemiyle toplanıyor

Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, bugün Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde saat 15.00'te AFAD merkez binasında toplanacak. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, toplantıda tek gündem maddesinin Kahramanmaraş merkezli depremler olacağını açıkladı. Oktay, "Salı günü kısmet olursa kabinemizi Cumhurbaşkanımızın başkanlığında topluyor olacağız ve yine gündemimiz tamamen yaşadığımız şu andaki afetler, son durum ve alınan ve alınacak olan tedbirler" ifadelerini kullandı. İşte detaylar...

Son dakika: Başkan Erdoğan liderliğinde kritik toplantı! Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, bugün deprem gündemiyle toplanıyor

Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, deprem bölgesinden yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nin bugün toplanacağını bildirdi. Oktay, Kabine Toplantısı'nda tek gündem maddesinin Kahramanmaraş merkezli depremler olacağını bildirdi.

Son dakika: Başkan Erdoğan liderliğinde kritik toplantı! Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, bugün deprem gündemiyle toplanıyor

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığında (AFAD) açıklamalarda bulundu. Oktay, "Göç dalgası ile alakalı sorun yoktur. 130 bini aşkın jandarma ve polis personeli sahada ek olarak sayısız asker güvenliği sağlıyor. Sınırlarımız kontrol altındadır" dedi.

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Son dakika: Başkan Erdoğan liderliğinde kritik toplantı! Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, bugün deprem gündemiyle toplanıyor

Oktay çalışmaların devam ettiğini belirterek, "12 bin civarında iş makinemiz, gemi uçak, İHA ve drone ile çalışmalarımız devam etmekte. Uçaklarımızın yaptığı sorti sayısı 4 bin aşmış durumda. Beslenme konusunda bir sorunumuz yok. 2 milyon 200 bin depremzedeye 3 öğün verebilecek bir altyapıya sahibiz.

Son dakika: Başkan Erdoğan liderliğinde kritik toplantı! Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, bugün deprem gündemiyle toplanıyor

Beslenme konusunda bir sıkıntısı olan afetzede vatandaşımız varsa bize hemen ulaşabilirler. Barınma konusunda çadır ve konteyner sevki için çalışıyoruz. Milyonlarca battaniyeyi sahaya göndermiş durumdayız. Elimizdeki tüm çadırları sahaya gönderiyoruz. Hem yurt içindeki üretim devam ediyor hem de uluslararası alanda çalışmalar devam ediyor.

Son dakika: Başkan Erdoğan liderliğinde kritik toplantı! Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, bugün deprem gündemiyle toplanıyor

257 NOKTADA ÇADIR KENT KURULDU

257 noktada çadır kent kurulumu tamamlanmıştır. Konteyner kent olarak 27 bin konteyner altyapısı tamamlanmıştır. 10 binin üzerinde konteyneri sevk etmeye başladık. 4 bin 900 kurulu konteynerimiz var. Yaklaşık 20 bin kişi konteynerlerde kalmaktadır. Hedefimiz 200 bin konteyner sayısına ulaşmak" ifadelerini kullandı.

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