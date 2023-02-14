Son dakika: Başkan Erdoğan liderliğinde kritik toplantı! Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, bugün deprem gündemiyle toplanıyor

Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, bugün Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde saat 15.00'te AFAD merkez binasında toplanacak. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, toplantıda tek gündem maddesinin Kahramanmaraş merkezli depremler olacağını açıkladı. Oktay, "Salı günü kısmet olursa kabinemizi Cumhurbaşkanımızın başkanlığında topluyor olacağız ve yine gündemimiz tamamen yaşadığımız şu andaki afetler, son durum ve alınan ve alınacak olan tedbirler" ifadelerini kullandı. İşte detaylar...