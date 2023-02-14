Son dakika: Başkan Erdoğan liderliğinde kritik toplantı! Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, bugün deprem gündemiyle toplanıyor

Beslenme konusunda bir sıkıntısı olan afetzede vatandaşımız varsa bize hemen ulaşabilirler. Barınma konusunda çadır ve konteyner sevki için çalışıyoruz. Milyonlarca battaniyeyi sahaya göndermiş durumdayız. Elimizdeki tüm çadırları sahaya gönderiyoruz. Hem yurt içindeki üretim devam ediyor hem de uluslararası alanda çalışmalar devam ediyor.