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Haberler Yaşam Son dakika | Bayram tatili kararı için gözler Başkan Recep Tayyip Erdoğan'da
Giriş Tarihi: 24.04.2022 13:32 Güncelleme Tarihi: 24.04.2022 13:32

Son dakika | Bayram tatili kararı için gözler Başkan Recep Tayyip Erdoğan'da

Son dakika haberleri: Ramazan Bayramı tatili kaç gün olacak? Kritik karar için tüm gözler Başkan Recep Tayyip Erdoğan'da olacak. Cumhurbaşkanlığı kabinesi yarın toplanıyor. Gündemde hem iç hem de dış politikaya dair önemli başlıklar var. Vatandaşı yakından ilgilendiren bayram tatilinin 9 güne çıkarılıp çıkarılmayacağı da toplantıda masada. İşte vatandaşın aile ziyareti ve dinlenme için merakla beklediği bayram tatili kararına ilişkin kabine gündemi ve son dakika gelişmeleri...

Son dakika | Bayram tatili kararı için gözler Başkan Recep Tayyip Erdoğan’da

Son dakika haberleri: Bayram tatilinin kaç gün olacağına ilişkin kararın da verileceği Cumhurbaşkanlığı kabinesi Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde yarın Külliye'de toplanıyor. Kabine toplantısının gündemde hem iç hem de dış politikaya dair önemli maddeler var. Ramazan Bayram tatili 9 güne çıkarılıp çıkarılmayacağı da Kabinede masada olacak. İşte Kabine gündemi ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın yapacağı açıklamalara ilişkin son dakika gelişmeleri

Son dakika | Bayram tatili kararı için gözler Başkan Recep Tayyip Erdoğan’da

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın bakanlarla bir araya geleceği ve önemli kararların alınacağı Cumhurbaşkanlığı kabinesi yarın öğleden sonra toplanacak. Kabine önemli başlıklarla toplanıyor. Kritik toplantıya ve masadaki başlıklara ilişkin detaylar şöyle;

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Son dakika | Bayram tatili kararı için gözler Başkan Recep Tayyip Erdoğan’da

SON DAKİKA | KABİNE KARARI BEKLENİYOR BAYRAM TATİLİ 9 GÜN OLACAK MI?

Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısının gündeminde bayram tatilinin 9 güne çıkarılıp çıkarılmayacağı ve iç-dış politikaya dair önemli konuların değerlendirmesi yapılacak. Ramazan bayramı tatili 3 gün sürecek ancak perşembe ve cuma günleri de eklenerek 9 güne çıkarılıp çıkarılmayacağına ilişkin karar toplantının ardından açıklanacak.

Son dakika | Bayram tatili kararı için gözler Başkan Recep Tayyip Erdoğan’da

PENÇE-KİLİT BAŞTA OLMAK ÜZERE OPERASYONLAR MASADA

Mehmetçiğin Irak'ın kuzeyinde gerçekleştiği operasyonda son durum değerlendirilecek. Ayrınca terörün kaynağında yok edilmesi stratejisi kapsamında atılabilecek ek adımlar da kabinenin gündeminde olacak.

Son dakika | Bayram tatili kararı için gözler Başkan Recep Tayyip Erdoğan’da

VAKA SAYILARINDAKİ DÜŞÜŞ

Koronavirüs vaka sayıları ve vefat sayılarındaki düşüş de kabinede değerlendirilecek.

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