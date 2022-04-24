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Son dakika | Bayram tatili kararı için gözler Başkan Recep Tayyip Erdoğan'da
Giriş Tarihi: 24.04.2022 13:32
Güncelleme Tarihi: 24.04.2022
13:32
Son dakika haberleri: Ramazan Bayramı tatili kaç gün olacak? Kritik karar için tüm gözler Başkan Recep Tayyip Erdoğan'da olacak. Cumhurbaşkanlığı kabinesi yarın toplanıyor. Gündemde hem iç hem de dış politikaya dair önemli başlıklar var. Vatandaşı yakından ilgilendiren bayram tatilinin 9 güne çıkarılıp çıkarılmayacağı da toplantıda masada. İşte vatandaşın aile ziyareti ve dinlenme için merakla beklediği bayram tatili kararına ilişkin kabine gündemi ve son dakika gelişmeleri...