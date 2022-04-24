Son dakika | Bayram tatili kararı için gözler Başkan Recep Tayyip Erdoğan’da

Son dakika haberleri: Bayram tatilinin kaç gün olacağına ilişkin kararın da verileceği Cumhurbaşkanlığı kabinesi Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde yarın Külliye'de toplanıyor. Kabine toplantısının gündemde hem iç hem de dış politikaya dair önemli maddeler var. Ramazan Bayram tatili 9 güne çıkarılıp çıkarılmayacağı da Kabinede masada olacak. İşte Kabine gündemi ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın yapacağı açıklamalara ilişkin son dakika gelişmeleri