Son dakika: Bebeğini mamasına zehir katıp çalışmıştı! İstenen ceza belli oldu

İddianamede, bebeği 13 günlükken gece eve alkollü geldiği, ayakkabılıkta bulunan karınca zehrini alarak mutfak tezgahındaki mama kutusunun içine kattığı, anne Türkan O'nun da gece bu mamadan verdiği E.E.O'nun sabaha kadar ağladığı ifade edildi.

Annenin ertesi gün eşinin evden ayrılmasının ardından biberonun içindeki küf ve tortuyu fark ettiği, bu nedenle toz halindeki mamayı çöpe atarken zehrin bulunduğu poşeti gördüğü kaydedilen iddianamede, 13 yaşındaki büyük kızı E.O. ile eczaneye gönderdiği mamada yabancı madde bulunduğunun anlaşıldığı aktarıldı.

- Emniyetteki ifadesini değiştirdi

İddianamede, Türkan O'nun, bebeğinin eşi tarafından zehirlenmek istendiğini anlayıp 112 Acil Servis'e durumu bildirdiği, mamayı ve karınca zehrini polise teslim ettiği, bunun üzerine gözaltına alınan Serhat O'nun verdiği ifadelerde, maddi sıkıntılarından dolayı 3'üncü çocuğu istemediğini, kürtaj yaptırmayı düşünüp vazgeçtiklerini söylediğine değinildi.

Sanığın, tutuklanmadan önce adli süreçte, emniyete verdiği ve mamaya zehir karıştığını itiraf ettiği sözlerinin aksine olay gecesi toz maddeyi mama zannederek 1-2 kaşık mama kutusunun içine koyduktan sonra poşetini çöpe atıp yatmaya gittiğini, bunun zehir olduğunu bilmediğini öne sürdüğü belirtilen iddianamede, sosyal medyadaki paylaşımlarını "bir anlık öfkeyle yaptığı" beyanları da yer aldı.

Emniyetteki ifadesinden sonra sanığın savcılık ve hakimlikte suçlamaları kabul etmediğine dikkati çekilen iddianamede, "karınca zehrini mama zannederek çocuğunun mamasına karıştırdığı" savunmasının gerçeği yansıtmadığına vurgu yapıldı.

Ayrıca, karınca zehrinin mama ile aynı renkte olmaması ve sanığın, markası yazılı toz zehri mama zannetmesinin imkansız olduğu ifade edilen iddianamede, çocuğuyla ilgilenmeyen Serhat O'nun olay gecesi mama hazırlamasının samimi bulunmadığı, çocuğu öldürme kastıyla ve tasarlayarak karınca zehrini mamasına karıştırdığı, annenin bunu fark etmeyerek bebeğe vermesini sağladığı kaydedildi.