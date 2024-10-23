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Giriş Tarihi: 23.10.2024 06:14 Güncelleme Tarihi: 23.10.2024 08:04

SON DAKİKA: Bebek katillerinden pişkin savunma! Yenidoğan çetesinin Malpraktis planı: Az ceza almak için...

Son dakika haberleri: Türkiye'yi sarsan ihmali bebek cinayetlerinde şüphelilerin savunmaları, bu kadarına da 'pes' dedirtti. Yenidoğan soruşturmasında şüpheliler, bebek ölümlerinin 'malpraktis' yani 'hekim hatası kaynaklı' olduğunu savundu. Savcılık ise aksine "Eylemlerin kasten öldürme suçunu oluşturduğu anlaşılmıştır" ifadelerine yer verdi.

Ali OKTAY
Batuhan ALTINBAŞ
SON DAKİKA: Bebek katillerinden pişkin savunma! Yenidoğan çetesinin Malpraktis planı: Az ceza almak için...

Son dakika haberleri: Türkiye'yi sarsan ihmali bebek cinayetlerinde şüphelilerin savunmaları, bu kadarına da 'pes' dedirtti. Çete soruşturmasında ifade veren şüpheliler ile avukatları, onlarca bebek ölümünün 'malpraktis' yani 'bilgisizlik, tecrübesizlik ya da hekimin hatası nedeniyle hastanın zarar görmesi kaynaklı' olduğunu öne sürdü.

SON DAKİKA: Bebek katillerinden pişkin savunma! Yenidoğan çetesinin Malpraktis planı: Az ceza almak için...

Malpraktis davalarında taksirle ölüme sebebiyet vermekten ceza davası açılabildiği gibi genellikle tazminat davaları açılıyor ve öncelikli olarak Sağlık Bakanlığı'nın 'soruşturma izni' vermesi gerekiyor.

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SON DAKİKA: Bebek katillerinden pişkin savunma! Yenidoğan çetesinin Malpraktis planı: Az ceza almak için...

Buna karşın savcılık iddianamesinde, "Her ne kadar savunma avukatları, eylemlerin malpraktis davalarının konusu olduğu, taksirle öldürme suçunun oluşacağı, Sağlık Bakanlığı'ndan izin alınması gerektiği yönünde iddialarda bulunmuşlarsa da eylemlerinin ihmalli davranışla kasten öldürme suçunu oluşturduğu anlaşılmıştır" denildi.

SON DAKİKA: Bebek katillerinden pişkin savunma! Yenidoğan çetesinin Malpraktis planı: Az ceza almak için...

UZMAN GÖRÜŞÜ, "BEBEK ÖLÜMLERİ TEKRAR TEKRAR YAŞANIR"

Yenidoğan Bebek Çetesi'nin şüpheliler ile avukatları, bebek ölümlerinin cinayet değil 'malpraktis' olduğu yönünde savunma yaptılar. Ancak savcılık bu konuda iddianamede net değerlendirmelerde bulundu.

SON DAKİKA: Bebek katillerinden pişkin savunma! Yenidoğan çetesinin Malpraktis planı: Az ceza almak için...

İddianamede, "Her ne kadar savunma avukatları, eylemlerin malpraktis davalarının konusu olduğu, taksirle öldürme suçunun oluşacağı, Sağlık Bakanlığı'ndan izin alınması gerektiği yönünde iddialarda bulunmuşlarsa da... eylemlerinin ihmalli davranışla kasten öldürme suçunu oluşturduğu anlaşılmıştır" denildi.

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