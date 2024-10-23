Giriş Tarihi: 23.10.2024 06:14
Güncelleme Tarihi: 23.10.2024
08:04
SON DAKİKA: Bebek katillerinden pişkin savunma! Yenidoğan çetesinin Malpraktis planı: Az ceza almak için...
Son dakika haberleri: Türkiye'yi sarsan ihmali bebek cinayetlerinde şüphelilerin savunmaları, bu kadarına da 'pes' dedirtti. Yenidoğan soruşturmasında şüpheliler, bebek ölümlerinin 'malpraktis' yani 'hekim hatası kaynaklı' olduğunu savundu. Savcılık ise aksine "Eylemlerin kasten öldürme suçunu oluşturduğu anlaşılmıştır" ifadelerine yer verdi.