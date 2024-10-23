SON DAKİKA: Bebek katillerinden pişkin savunma! Yenidoğan çetesinin Malpraktis planı: Az ceza almak için...

Son dakika haberleri: Türkiye'yi sarsan ihmali bebek cinayetlerinde şüphelilerin savunmaları, bu kadarına da 'pes' dedirtti. Çete soruşturmasında ifade veren şüpheliler ile avukatları, onlarca bebek ölümünün 'malpraktis' yani 'bilgisizlik, tecrübesizlik ya da hekimin hatası nedeniyle hastanın zarar görmesi kaynaklı' olduğunu öne sürdü.

