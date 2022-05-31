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SON DAKİKA: Bebek sahilinde güpegündüz cinsel ilişkiye girdiler! İstanbul Boğazı'ndaki iğrenç görüntüler sonrası Valilik'ten flaş açıklama! Zanlılar yakalandı
Giriş Tarihi: 31.05.2022 15:44
Güncelleme Tarihi: 31.05.2022
15:45
SON DAKİKA: Bebek sahilinde güpegündüz cinsel ilişkiye girdiler! İstanbul Boğazı'ndaki iğrenç görüntüler sonrası Valilik'ten flaş açıklama! Zanlılar yakalandı
Son dakika haberi: İstanbul Boğazı kıyısındaki Bebek sahilinde çekilen cinsel ilişki görüntüleri büyük tepki çekti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Bebek sahilinde çekilen iğrenç görüntüler sonrası harekete geçti ve soruşturma başlattı. Bebek sahilinde cinsel ilişkiye girenlerin sığınmacı olduğu iddia edilmişti. İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, İstanbul Boğazı'ndaki cinsel ilişki olayını gerçekleştiren Ö.K.'nın 'Uyuşturucu kullanmak, çocuk istismarı, görevli memura mukavemet' gibi suçlardan 11, C.M.T.'nın ise 'Hayasızca Hareket, Kasten Yaralama' suçlarından 8 kaydı bulunduğunu bildirdi. Bebek sahilindeki güpegündüz cinsel ilişkiye giren şahısların sığınmacı olmadığı belirtildi.