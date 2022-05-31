İstanbul Boğazı'nın kıyısındaki Beşiktaş ilçesinin Bebek sahilinde çekilen cinsel ilişki görüntüleri Türkiye'yi ayağa kaldırdı. Sosyal medyada yayılan cinsel ilişki videosu infial yaratırken, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı hemen soruşturma başlattı. Soruşturma başlatılması ile Ö.K. ve C.M.T gözaltına alındı. Bebek sahilindeki cinsel ilişki olayının sosyal medyada aktarıldığı üzere mülteciler tarafından gerçekleştirilmediği, sanıkların Türk olduğu belirtildi. İstanbul Valiliği, Bebek sahilindeki cinsel ilişki görüntüleri ile ilgili yaptığı açıklamada, şüphelilerin suç kayıtları olduğunu bildirdi. İşte Bebek sahilindeki cinsel ilişki görüntüleri sonrası yaşananlar ve son dakika haberinin detayları...