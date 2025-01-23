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SON DAKİKA BEDELLİ ASKERLİK YERLERİ DUYURULDU! MSB 2025 Bedelli askerlik yerleri nereden ve nasıl sorgulanır?
Giriş Tarihi: 23.01.2025 11:49
Güncelleme Tarihi: 23.01.2025
11:49
SON DAKİKA BEDELLİ ASKERLİK YERLERİ DUYURULDU! MSB 2025 Bedelli askerlik yerleri nereden ve nasıl sorgulanır?
Bedelli askerlik yerleri ve sınıflandırma sonuçları için e-Devlet ekranı başında yerler alındı. Milli Savunma Bakanlığı Askeralma Genel Müdürlüğü (MSB ASAL) duyurusuyla 2025 yılı sonuçları erişime açıldı. Ocak ayında açıklanması beklenen sonuçların ilahn edilmesinin ardından ivatani görevini yerine getirecek olan vatandaşlar e-Devlet ekranı üzerinden sevk ve celp dönemlerine erişebilecek. Peki, 2025 bedelli askerlik yerleri açıklandı mı,nereden ve nasıl öğrenilir?