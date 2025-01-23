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SON DAKİKA BEDELLİ ASKERLİK YERLERİ E-DEVLET EKRANI: MSB 2025 Bedelli askerlik yerleri açıklandı mı, saat kaçta açıklanacak?
Giriş Tarihi: 23.01.2025 10:17
Güncelleme Tarihi: 23.01.2025
10:17
SON DAKİKA BEDELLİ ASKERLİK YERLERİ E-DEVLET EKRANI: MSB 2025 Bedelli askerlik yerleri açıklandı mı, saat kaçta açıklanacak?
Bedelli askerlik yerleri ve sınıflandırma sonuçları için e-Devlet ekranı başında yerler alındı. Milli Savunma Bakanlığı Askeralma Genel Müdürlüğü (MSB ASAL) duyurusuyla 2025 yılı sonuçlarının açıklanacağı tarih netleşti. Ocak ayında açıklanması beklenen sonuçlar için geri sayım sürerken vatani görevini yerine getirecek olan vatandaşlar e-Devlet ekranı üzerinden sevk ve celp dönemlerine erişebilecek. Peki, 2025 bedelli askerlik yerleri açıklandı mı, ne zaman belli olacak ve nereden öğrenilir?