SON DAKİKA BEDELLİ ASKERLİK YERLERİ E-DEVLET EKRANI: MSB 2025 Bedelli askerlik yerleri açıklandı mı, saat kaçta açıklanacak?

2025 bedelli askerlik yerleri için e-Devlet ekranı başında yerler alındı. Vatani görevlerini yerine getirmeye hazırlanan binlerce vatandaş sonuç duyurusuna odaklandı. MSB ekranı üzerinden yapılacak duyuruyla birlikte sevk ve celp dönemleri e-Devlet ekranından paylaşılmış olacak. Peki, 2025 bedelli askerlik yerleri açıklandı mı, ne zaman belli olacak ve nereden öğrenilir? İşte sorgulama