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Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Vincenzo Italiano talimatı verdi! Yıldızlar peş peşe inecek...
Giriş Tarihi: 09.06.2026 13:34
Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Vincenzo Italiano talimatı verdi! Yıldızlar peş peşe inecek...
2026-2027 sezonuna yeni teknik direktörü ve büyük bir bütçeyle girmeye hazırlanan Beşiktaş'ta, transfer çalışmaları hız kazandı. Siyah-beyazlılar 27 Haziran'da başlayacak olan kampa pek çok yıldız ismi yetiştirmenin hesaplarını yapıyor. Öte yandan Vincenzo Italiano'nun transfer listesi belli oldu. İşte son dakika Beşiktaş transfer haberleri…