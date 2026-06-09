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Haberler Yaşam Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Vincenzo Italiano talimatı verdi! Yıldızlar yağmur gibi yağacak…
Giriş Tarihi: 09.06.2026 10:52

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Vincenzo Italiano talimatı verdi! Yıldızlar yağmur gibi yağacak…

2026-2027 sezonuna yeni teknik direktörü ve büyük bir bütçeyle girmeye hazırlanan Beşiktaş'ta, transfer çalışmaları hız kazandı. Siyah-beyazlılar 27 Haziran'da başlayacak olan kampa pek çok yıldız ismi yetiştirmenin hesaplarını yapıyor. Öte yandan Vincenzo Italiano'nun transfer listesi belli oldu. İşte son dakika Beşiktaş transfer haberleri…

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Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Vincenzo Italiano talimatı verdi! Yıldızlar yağmur gibi yağacak…

Yeni sezona iddialı bir giriş yapmak isteyen Beşiktaş, yeni teknik direktörü ile transfer çalışmalarına başladı. Serdal Adalı en az ilk 11'e 6-7 transfer yapmanın hesaplarını yapıyor. Öte yandan İtalyan teknik adamın listesi belli oldu. İşte son dakika Beşiktaş transfer haberleri…

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Vincenzo Italiano talimatı verdi! Yıldızlar yağmur gibi yağacak…

Kolları sıvayan siyah-beyazlılar, bir yandan kendi listeleri üzerinde çalışırken, bir yandan da önerilen oyuncuları değerlendirmeye alıyor.

DOUGLAS LUIZ RADARDA

Bunlardan öne çıkan son isim, geçen sezonu önce Nottingham Forest, sonra da Aston Villa'da kiralık olarak geçiren Douglas Luiz…

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Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Vincenzo Italiano talimatı verdi! Yıldızlar yağmur gibi yağacak…

ITALIANO'YA GÖRÜŞÜ SORULDU

Yönetimin, 28 yaşındaki futbolcuyu detaylı inceleme altına aldığı ve yeni teknik direktörü Italiano'ya görüşünü sorduğu öğrenildi.

İtalyan hocanın onay vermesi durumunda Luiz için hemen çalışma başlatılacağı gelen haberler arasında.

Brezilyalı orta sahanın güncel piyasa değeri 18 milyon euro olarak gösteriliyor.

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Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Vincenzo Italiano talimatı verdi! Yıldızlar yağmur gibi yağacak…

KANATLARA DEV BÜTÇE AYRILDI

Siyah-beyazlıların kanatlar için gündemine aldığı son isimler ise Italiano'nun Bologna'dan öğrencileri, Jonathan Rowe ve Riccardo Orsolini oldu.

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Vincenzo Italiano talimatı verdi! Yıldızlar yağmur gibi yağacak…

Sol kanat için Davitashvili ve Trossard'ın ardından listeye dahil edilen üçüncü futbolcu olan Rowe, geçtiğimiz yaz 17 milyon Euro bonservis bedeliyle Marsilya'dan Bologna'ya gelmişti.

ROWE'UN TALİPLERİ VAR

23 yaşındaki İngiliz oyuncuyla başka kulüplerin de ilgilendiği öğrenildi.

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Vincenzo Italiano talimatı verdi! Yıldızlar yağmur gibi yağacak…

ORSOLINI RADARDA

Cengiz Ünder'in opsiyonunu kullanmayan ve Milot Rashica ile devam etmeyi düşünmeyen Kartal, sağ kanada ise Orsolini'yi düşünüyor.

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Vincenzo Italiano talimatı verdi! Yıldızlar yağmur gibi yağacak…

Transfer çalışmalarını sürdüren futbol direktörü Önder Özen, "Toplam transfer hedefimiz 7. Bunlardan 6'sı yabancı, 1'i Türk. Başka izlediğimiz yerli oyuncular da var." ifadelerini kullanmıştı.

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Vincenzo Italiano talimatı verdi! Yıldızlar yağmur gibi yağacak…

MERT KÖMÜR İDDİASI

Fanatik'te yer alan habere göre siyah-beyazlı ekibin gözüne kestirdiği ismin Augsburg olduğu iddia edildi.

Beşiktaş'ın on numara pozisyonunda oynayan 20 yaşındaki futbolcuyu gündemine aldığı belirtildi.

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Vincenzo Italiano talimatı verdi! Yıldızlar yağmur gibi yağacak…

Santrforda da görev yapabilen genç oyuncunu bu sezon dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştı.

İLK TEMAS KURULDU

Önder Özen'in Almanya alt yaş takımlarında da forma giyen Mert için Augsburg ile ilk teması kurduğu vurgulandı.

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