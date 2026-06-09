Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Vincenzo Italiano talimatı verdi! Yıldızlar yağmur gibi yağacak…

Yeni sezona iddialı bir giriş yapmak isteyen Beşiktaş, yeni teknik direktörü ile transfer çalışmalarına başladı. Serdal Adalı en az ilk 11'e 6-7 transfer yapmanın hesaplarını yapıyor. Öte yandan İtalyan teknik adamın listesi belli oldu. İşte son dakika Beşiktaş transfer haberleri…