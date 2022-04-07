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Haberler Yaşam SON DAKİKA | Beyin ölümünün gerçekleştiği iddia edilmişti! Bakan Koca'dan Nisa bebeğin sağlık durumuna ilişkin yeni açıklama
Giriş Tarihi: 07.04.2022 22:09 Güncelleme Tarihi: 07.04.2022 22:18

SON DAKİKA | Beyin ölümünün gerçekleştiği iddia edilmişti! Bakan Koca'dan Nisa bebeğin sağlık durumuna ilişkin yeni açıklama

Son dakika haberleri: İstanbul'da Acil Tıp Teknisyeni Büşra Durmaz'ın sütannelik yaptığı 3 aylık Nisa bebeğin beyin ölümünün gerçekleştiği iddia edilmişti. Bulunduktan sonra ambulans ile Çocuk Yuvası'na getirilen Nisa bebek bakıma alınmıştı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan Nisa bebeğin sağlık durumuna ilişkin yeni bir açıklama geldi. Nisa bebeğin genel durumunun ciddi olduğunu belirten Bakan Koca, "Nisa bebeğin beyin fonksiyonları, beyin ölümü açısından araştırıldığında beyin ölümü tespit edilmemiştir." dedi. İşte Nisa bebeğin sağlık durumu ile ilgili son dakika haberinin detayları...

SON DAKİKA | Beyin ölümünün gerçekleştiği iddia edilmişti! Bakan Koca’dan Nisa bebeğin sağlık durumuna ilişkin yeni açıklama

Son dakika haberleri: Annesi tarafından sokağa bırakıldıktan sonra Acil Tıp Teknikeri Büşra Durmaz tarafından bulunan Nisa bebekle ilgili son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor.

SON DAKİKA | Beyin ölümünün gerçekleştiği iddia edilmişti! Bakan Koca’dan Nisa bebeğin sağlık durumuna ilişkin yeni açıklama

Türkiye, Nisa bebeği İstanbul Pendik'te görevli Acil Tıp Teknikeri Büşra Kayalı Durmaz'ın ona sütannelik yapmasıyla tanıdı. Annesi tarafından terk edilmişti.

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SON DAKİKA | Beyin ölümünün gerçekleştiği iddia edilmişti! Bakan Koca’dan Nisa bebeğin sağlık durumuna ilişkin yeni açıklama

Durmaz'ın bebeğe şefkat dolu tavırları tüm Türkiye'nin içini ısıttı. Durmaz, kızının ikinci ismini vererek bebeğin isim annesi de oldu.

SON DAKİKA | Beyin ölümünün gerçekleştiği iddia edilmişti! Bakan Koca’dan Nisa bebeğin sağlık durumuna ilişkin yeni açıklama

NİSA MİHRİBAN BEBEĞİN KALBİ DURDU!

Nisa Mihriban, Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü'ne bağlı yuvaya alındı. Ancak oradaki bir ihmal minik bebeğin solunumunun durmasına neden oldu. Kalbi durdu, çalıştırıldı, solunum cihazına (entübe) bağlandı.

SON DAKİKA | Beyin ölümünün gerçekleştiği iddia edilmişti! Bakan Koca’dan Nisa bebeğin sağlık durumuna ilişkin yeni açıklama

MAKİNEYE BAĞLI OLARAK YAŞIYOR

Nisa bebeğin sağlık durumu medyaya ilk olarak "Beyin ölümü gerçekleşti" diye duyuruldu. Duyumlar yılan hikâyesine dönmüş, hatta "Nisa bebek öldü" diye açıklanmıştı.

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