Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Son dakika: Beyoğlu’ndaki cinayet Türkiye’nin kanını dondurdu: Hırsızlar kadının boğazını kesip…
Giriş Tarihi: 23.10.2022 09:40 Güncelleme Tarihi: 23.10.2022 09:40

Son dakika: Beyoğlu’ndaki cinayet Türkiye’nin kanını dondurdu: Hırsızlar kadının boğazını kesip…

Son dakika: İstanbul Beyoğlu'nda korkunç bir cinayet işlendi. Hırsızlar girdikleri evde uyuyan kadının kolundaki bilezikleri çalmayı denedi. Gözlerini açan kadın ise şoka girdi. Zanlılar darp ettikleri kadının boğazını kesti. İşte tüyler ürperten olayla ilgili son dakika gelişmeleri…

Son dakika: Beyoğlu’ndaki cinayet Türkiye’nin kanını dondurdu: Hırsızlar kadının boğazını kesip…

Kan donduran olay, Beyoğlu Kulaksız Mahallesi'nde saat 16.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, sokak üzerinde bulunan 3 katlı binanın giriş katına 2 kişi girdi. Bir süre evde dolaşan hırsızlar daha sonra evde uyuyan Mevlüde A.'nın kolundaki bilezikleri gördü.

Son dakika: Beyoğlu’ndaki cinayet Türkiye’nin kanını dondurdu: Hırsızlar kadının boğazını kesip…

İSTANBUL BEYOĞLU'NDA CİNAYET!
Daha sonra hırsızlar yaşlı kadının kolundaki bilezikleri çıkararak çalmaya çalıştı. Koluna birinin dokunduğu hisseden Mevlüde A. uyandı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Son dakika: Beyoğlu’ndaki cinayet Türkiye’nin kanını dondurdu: Hırsızlar kadının boğazını kesip…

Hırsızları gören kadın korku dolu anlar yaşarken hırsızlarla arbede yaşamaya başladı. Vahşi hırsızlar Mevlüde A.'nın boğazını keserek öldürdü. Daha sonra Mevlüde A.'nın kolundaki bilezikleri de çalan hırsızlar evden kaçarak uzaklaştı.

Son dakika: Beyoğlu’ndaki cinayet Türkiye’nin kanını dondurdu: Hırsızlar kadının boğazını kesip…

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları incelemelerde kadının hayatını kaybettiğini belirledi.. Binaya gelen olay yeri inceleme ekipleri de detaylı çalışma yaptı.

Son dakika: Beyoğlu’ndaki cinayet Türkiye’nin kanını dondurdu: Hırsızlar kadının boğazını kesip…

Yoldan geçerken yardım çığlıklarını duyup binaya giren ve yaşlı kadının cansız bedeni gören Eyüp Gündüz, "Yoldan geçiyordum ben o anda işte bir bayan geldi. İmdat diye bağırdı. Yardım istediğini söyledi. Ben de ne oldu diye sordum. Gel dedi. Yardım edeceksin dedi. Baktım ki çeke çeke getirdi beni.

SON DAKİKA