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Son dakika: Beyoğlu’ndaki cinayet Türkiye’nin kanını dondurdu: Hırsızlar kadının boğazını kesip…
Giriş Tarihi: 23.10.2022 09:40
Güncelleme Tarihi: 23.10.2022
09:40
Son dakika: Beyoğlu’ndaki cinayet Türkiye’nin kanını dondurdu: Hırsızlar kadının boğazını kesip…
Son dakika: İstanbul Beyoğlu'nda korkunç bir cinayet işlendi. Hırsızlar girdikleri evde uyuyan kadının kolundaki bilezikleri çalmayı denedi. Gözlerini açan kadın ise şoka girdi. Zanlılar darp ettikleri kadının boğazını kesti. İşte tüyler ürperten olayla ilgili son dakika gelişmeleri…