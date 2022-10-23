Son dakika: Beyoğlu’ndaki cinayet Türkiye’nin kanını dondurdu: Hırsızlar kadının boğazını kesip…

Yoldan geçerken yardım çığlıklarını duyup binaya giren ve yaşlı kadının cansız bedeni gören Eyüp Gündüz, "Yoldan geçiyordum ben o anda işte bir bayan geldi. İmdat diye bağırdı. Yardım istediğini söyledi. Ben de ne oldu diye sordum. Gel dedi. Yardım edeceksin dedi. Baktım ki çeke çeke getirdi beni.