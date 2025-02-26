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Son Dakika: Bingöl'de deprem mi oldu? 26 Şubat 2025 AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile Bingöl deprem şiddeti ve merkez üssü
Giriş Tarihi: 26.02.2025 21:41
Güncelleme Tarihi: 26.02.2025
21:41
Son Dakika: Bingöl'de deprem mi oldu? 26 Şubat 2025 AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile Bingöl deprem şiddeti ve merkez üssü
Bingöl deprem son dakika haberleri arasında yer aldı. Diri fay hatlarının bulunduğu bölgede meydana gelen sarsıntı Yayladere merkez üssünde gerçekleşti. 3.6 büyüklüğündeki depremi hisseden bölge sakinleri AFAD ve Kandilli Rasathanesi listelerine yöneliyor. İşte, 26 Şubat Bingöl'de deprem mi oldu, yerin kaç km altında sorularının yanıtı!