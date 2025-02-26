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Haberler Yaşam Son Dakika: Bingöl'de deprem mi oldu? 26 Şubat 2025 AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile Bingöl deprem şiddeti ve merkez üssü
Giriş Tarihi: 26.02.2025 21:41 Güncelleme Tarihi: 26.02.2025 21:41

Son Dakika: Bingöl'de deprem mi oldu? 26 Şubat 2025 AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile Bingöl deprem şiddeti ve merkez üssü

Bingöl deprem son dakika haberleri arasında yer aldı. Diri fay hatlarının bulunduğu bölgede meydana gelen sarsıntı Yayladere merkez üssünde gerçekleşti. 3.6 büyüklüğündeki depremi hisseden bölge sakinleri AFAD ve Kandilli Rasathanesi listelerine yöneliyor. İşte, 26 Şubat Bingöl'de deprem mi oldu, yerin kaç km altında sorularının yanıtı!

Son Dakika: Bingöl’de deprem mi oldu? 26 Şubat 2025 AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile Bingöl deprem şiddeti ve merkez üssü

Bingöl deprem ile sallandı. Riski bölgede bulunan şehirde yaşanan sarsıntılar bölge halkını endişelendiriyor. Merkez üssüne yakın yerlerde yaşayanlar AFAD bilgilerine göre detayları öğreniyor. İşte, Bingöl depreminin ayrıntıları:

Son Dakika: Bingöl’de deprem mi oldu? 26 Şubat 2025 AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile Bingöl deprem şiddeti ve merkez üssü

SON DAKİKA: BİNGÖL'DE DEPREM!

AFAD tarafından paylaşılan bilgilere göre Bingöl Yayladere merkez üssünde 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Saat 21.10'da gerçekleşen deprem yerin 8.34 km altında kaydedildi.

İşte, ayrıntılar:

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Son Dakika: Bingöl’de deprem mi oldu? 26 Şubat 2025 AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile Bingöl deprem şiddeti ve merkez üssü

Büyüklük:3.6 (Ml)

Yer:Yayladere (Bingöl)

Tarih:2025-02-26

Saat:21:10:03 TSİ

Derinlik:8.34 km

Son Dakika: Bingöl’de deprem mi oldu? 26 Şubat 2025 AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile Bingöl deprem şiddeti ve merkez üssü

SON DEPREMLER LİSTESİ

Türkiye'de ve sınır bölgelerinde yaşanan tüm depremlere AFAD ve Kandilli Rasathanesi sistemlerinden ulaşmak mümkün. Listeler üzerinden depremin merkez üssü, büyüklüğü ve derinliği öğrenilebiliyor.

SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

Son Dakika: Bingöl’de deprem mi oldu? 26 Şubat 2025 AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile Bingöl deprem şiddeti ve merkez üssü
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