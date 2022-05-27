SON DAKİKA: BİNGÖL DEPREM! Bingöl’de deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde? 27 Mayıs Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi

Son Dakika Bingöl deprem! AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesinden gelen habere göre Bingöl Yedisu merkezli bir deprem meydana geldi. Bingöl ve çevre illerde hissedilen depremde kısa süreli bir panik yaşandı. Depremle ilgili detaylar adım adım belirlenirken AFAD tarafından şiddeti 4.0 olarak belirlendi. Yaşanan paniğin ardından "deprem mi oldu, kaç şiddetinde deprem oldu" soruları yanıt arıyor. İşte 27 Mayıs AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi ile Bingöl deprem hakkında bilgiler…