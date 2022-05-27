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Haberler Yaşam SON DAKİKA: BİNGÖL DEPREM! Bingöl'de deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde? 27 Mayıs Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi
Giriş Tarihi: 27.05.2022 16:50 Güncelleme Tarihi: 27.05.2022 16:51

SON DAKİKA: BİNGÖL DEPREM! Bingöl'de deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde? 27 Mayıs Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi

Son Dakika Bingöl deprem! AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesinden gelen habere göre Bingöl Yedisu merkezli bir deprem meydana geldi. Bingöl ve çevre illerde hissedilen depremde kısa süreli bir panik yaşandı. Depremle ilgili detaylar adım adım belirlenirken AFAD tarafından şiddeti 4.0 olarak belirlendi. Yaşanan paniğin ardından "deprem mi oldu, kaç şiddetinde deprem oldu" soruları yanıt arıyor. İşte 27 Mayıs AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi ile Bingöl deprem hakkında bilgiler…

SON DAKİKA: BİNGÖL DEPREM! Bingöl’de deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde? 27 Mayıs Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yayınlanan son depremler listesi verilerine göre ise Bingöl Yedisu merkezli depremin şiddeti 4.0 olarak belirlendi. Sarsıntılar ardından Bingöl ve çevre iller Tunceli, Elazığ ve Muş'ta kısa süreli panik yaşandı. Kandilli ve AFAD tarafından yayımlanan ve anlık olarak düzenlenen listede Türkiye'de güncel depremler kamuoyu ile paylaşılıyor. Son dakika deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde? İşte Bingöl deprem detayları…

SON DAKİKA: BİNGÖL DEPREM! Bingöl’de deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde? 27 Mayıs Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi

BİNGÖL'DE DEPREM!

Bingöl ilinden gelen son dakika haberine göre çevre halkı korkutan bir deprem meydana geldi. Kandilli ve AFAD depremin büyüklüğünü 4.0 olarak açıklarken, derinliği 4.35 kilometre olarak ölçüldü. Depremin hemen ardından küçük çaplı artçı sarsıntıların meydana geleceği öngörülüyor.

Saat 15.49'da gerçekleşen depremin merkez üssü Bingöl - Yedisu olarak belirlendi.

Depremle ilgili can ve mal kaybı bilgisi gelmedi.

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SON DAKİKA: BİNGÖL DEPREM! Bingöl’de deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde? 27 Mayıs Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

SON DAKİKA: BİNGÖL DEPREM! Bingöl’de deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde? 27 Mayıs Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi

SON DAKİKA: DEPREM Mİ OLDU, NEREDE, SAAT KAÇTA, KAÇ ŞİDDETİNDE?

Son depremler listesini Kandilli Rasathanesi ve AFAD üzerinden anlık olarak takip edebilmek mümkün. Her iki kurumun da resmi sayfası üzerinden depremin merkez üssü, şiddeti ve saati gibi bilgileri edinebilirsiniz.

SON DAKİKA: BİNGÖL DEPREM! Bingöl’de deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde? 27 Mayıs Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi
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