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Haberler Yaşam Son dakika: Bir aylık çifti ölüm ayırdı! Kocasının elini öpüp feryat etti: Onu bırakmak istemiyorum!
Giriş Tarihi: 28.08.2022 11:18 Güncelleme Tarihi: 28.08.2022 11:18

Son dakika: Bir aylık çifti ölüm ayırdı! Kocasının elini öpüp feryat etti: Onu bırakmak istemiyorum!

Son dakika haberi: Yürekleri yakan olay bu sabah Kahramanmaraş'ta yaşandı… Genç kadın, trafik kazasında hayatını kaybeden kocasının yanından bir dakika dahi ayrılmadı. Gözyaşlarına boğulan kadını sakinleştirmek kolay olmadı...

Son dakika: Bir aylık çifti ölüm ayırdı! Kocasının elini öpüp feryat etti: Onu bırakmak istemiyorum!

Son dakika haberi: Günün en acı haberi Kahramanmaraş'tan geldi… Yürekleri yakan kaza, sabah saatlerinde Onikişubat ilçesi Alparslan Türkeş Bulvarı üzerinde gerçekleşti. 46 HA 589 plakalı otomobil sürücüsü Batuhan Kılınç, çalıştığı yerde başkasına ait olduğu öğrenilen otomobil ile sabahın erken saatlerinden iş yerinden çıktı.

Son dakika: Bir aylık çifti ölüm ayırdı! Kocasının elini öpüp feryat etti: Onu bırakmak istemiyorum!

Bulvar üzerinde seyreden sürücü direksiyon hakimiyetini kaybederek orta refüjdeki ağaca çarptı.

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Son dakika: Bir aylık çifti ölüm ayırdı! Kocasının elini öpüp feryat etti: Onu bırakmak istemiyorum!

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri kazada ortadan ikiye ayrılan otomobilin sürücüsü Kılınç'ın hayatını kaybettiğini tespit etti.

Son dakika: Bir aylık çifti ölüm ayırdı! Kocasının elini öpüp feryat etti: Onu bırakmak istemiyorum!

Olay yerine gelen sürücünün eşi Fatmanur Kılınç, hayatını kaybeden kocasının elinden tutarak bir an bile ayrılmadı.

Son dakika: Bir aylık çifti ölüm ayırdı! Kocasının elini öpüp feryat etti: Onu bırakmak istemiyorum!

BEN BIRAKMAK İSTEMİYORUM ONU...

Kocasının yanında ağıtlar yakan genç kadın, "Yanından ayrılmak istemiyorum. Ben bırakmak istemiyorum onu" dedi.

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