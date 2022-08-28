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Son dakika: Bir aylık çifti ölüm ayırdı! Kocasının elini öpüp feryat etti: Onu bırakmak istemiyorum!
Giriş Tarihi: 28.08.2022 11:18
Güncelleme Tarihi: 28.08.2022
11:18
Son dakika: Bir aylık çifti ölüm ayırdı! Kocasının elini öpüp feryat etti: Onu bırakmak istemiyorum!
Son dakika haberi: Yürekleri yakan olay bu sabah Kahramanmaraş'ta yaşandı… Genç kadın, trafik kazasında hayatını kaybeden kocasının yanından bir dakika dahi ayrılmadı. Gözyaşlarına boğulan kadını sakinleştirmek kolay olmadı...