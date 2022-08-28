Haberler Yaşam Son dakika: Bir aylık çifti ölüm ayırdı! Kocasının elini öpüp feryat etti: Onu bırakmak istemiyorum!

Giriş Tarihi: 28.08.2022 11:18 Güncelleme Tarihi: 28.08.2022 11:18

Son dakika: Bir aylık çifti ölüm ayırdı! Kocasının elini öpüp feryat etti: Onu bırakmak istemiyorum!

Son dakika haberi: Yürekleri yakan olay bu sabah Kahramanmaraş'ta yaşandı… Genç kadın, trafik kazasında hayatını kaybeden kocasının yanından bir dakika dahi ayrılmadı. Gözyaşlarına boğulan kadını sakinleştirmek kolay olmadı...