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SON DAKİKA... Biri 4 diğeri ise 3 yaşında… Acılı baba gözyaşları ile veda etti: Konya’daki yangın faciasının görüntüleri ortaya çıktı!
Giriş Tarihi: 17.04.2025 12:59
Güncelleme Tarihi: 17.04.2025
12:59
SON DAKİKA... Biri 4 diğeri ise 3 yaşında… Acılı baba gözyaşları ile veda etti: Konya’daki yangın faciasının görüntüleri ortaya çıktı!
SON DAKİKA... Konya'da 5 katlı binanın 1'inci katında çıkan yangında Suriye uyruklu Ahmed El Salih (4) ile kardeşi Abdullah El Salih (3) hayatını kaybetti. İki kardeş, bugün gözyaşları ile toprağa verildi. Yangında mahsur kalıp büyük bir mücadele ile alevlerin arasından çıkartılan diğer kardeşlerin kurtarılma anları ise cep telefonu ile saniye saniye kaydedildi.