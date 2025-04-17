SON DAKİKA... Biri 4 diğeri ise 3 yaşında… Acılı baba gözyaşları ile veda etti: Konya’daki yangın faciasının görüntüleri ortaya çıktı!

6 çocuklu Feyyan ve Rıdal El Salih çiftinin yaşadığı dairede çıkan yangın, tüm evi sardı. İhbarla adrese polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Çevredekiler ve polis ekipleri, evde mahsur kalan Salih çifti ile 2 çocuğunu kurtardı.