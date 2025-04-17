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Haberler Yaşam SON DAKİKA... Biri 4 diğeri ise 3 yaşında… Acılı baba gözyaşları ile veda etti: Konya’daki yangın faciasının görüntüleri ortaya çıktı!
Giriş Tarihi: 17.04.2025 12:59 Güncelleme Tarihi: 17.04.2025 12:59

SON DAKİKA... Biri 4 diğeri ise 3 yaşında… Acılı baba gözyaşları ile veda etti: Konya’daki yangın faciasının görüntüleri ortaya çıktı!

SON DAKİKA... Konya'da 5 katlı binanın 1'inci katında çıkan yangında Suriye uyruklu Ahmed El Salih (4) ile kardeşi Abdullah El Salih (3) hayatını kaybetti. İki kardeş, bugün gözyaşları ile toprağa verildi. Yangında mahsur kalıp büyük bir mücadele ile alevlerin arasından çıkartılan diğer kardeşlerin kurtarılma anları ise cep telefonu ile saniye saniye kaydedildi.

DHA
SON DAKİKA... Biri 4 diğeri ise 3 yaşında… Acılı baba gözyaşları ile veda etti: Konya’daki yangın faciasının görüntüleri ortaya çıktı!

Meram ilçesi Sahibata Mahallesi Dursun Fakih Sokak'taki 5 katlı binanın 1'inci katında oturan Suriye uyruklu ailenin evinde, dün saat 16.00 sıralarında yangın çıktı.

SON DAKİKA... Biri 4 diğeri ise 3 yaşında… Acılı baba gözyaşları ile veda etti: Konya’daki yangın faciasının görüntüleri ortaya çıktı!

6 çocuklu Feyyan ve Rıdal El Salih çiftinin yaşadığı dairede çıkan yangın, tüm evi sardı. İhbarla adrese polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Çevredekiler ve polis ekipleri, evde mahsur kalan Salih çifti ile 2 çocuğunu kurtardı.

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SON DAKİKA... Biri 4 diğeri ise 3 yaşında… Acılı baba gözyaşları ile veda etti: Konya’daki yangın faciasının görüntüleri ortaya çıktı!

Alevlerin söndürülmesinin ardından içeri giren ekipler, çiftin çocukları Ahmed El Salih ile Abdullah El Salih'in cansız bedenleriyle karşılaştı. Çiftin diğer 2 çocuğunun ise yangın sırasında evde olmadığı bildirildi.

SON DAKİKA... Biri 4 diğeri ise 3 yaşında… Acılı baba gözyaşları ile veda etti: Konya’daki yangın faciasının görüntüleri ortaya çıktı!

2 ÇOCUĞUN TEDAVİSİ SÜRÜYOR

Çocuklardan Emel ve Gazel El Salih'in çevredekiler tarafından kurtarıldığı anlar, cep telefonuyla görüntülendi.

SON DAKİKA... Biri 4 diğeri ise 3 yaşında… Acılı baba gözyaşları ile veda etti: Konya’daki yangın faciasının görüntüleri ortaya çıktı!

Görüntülerde; vatandaşların evdekileri kurtarmak için binanın alt katındaki dükkan tabelasının üzerine çıktığı, pencereden tahliye edilen çocukların aşağıya açılan battaniyenin üzerine bırakıldığı ancak çocuklardan birinin yere düştüğü görüldü. Dumandan etkilenen 2 çocuğun Konya Şehir Hastanesi'ndeki tedavisini sürüyor.