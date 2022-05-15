SON DAKİKA: Bodrum’da deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde oldu? Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yayınlanan son depremler listesi verilerine göre ise Ege Denizi Yunanistan sularına yakın bir noktada Bodrum Muğla merkezli depremin şiddeti 4.0 olarak belirlendi. Sarsıntılar ardından kısa süreli panik yaşandı. Kandilli ve AFAD tarafından yayımlanan ve anlık olarak düzenlenen listede Türkiye'de güncel depremler kamuoyu ile paylaşılıyor. Peki deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde? İşte Bodrum deprem detayları…