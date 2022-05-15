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Haberler Yaşam SON DAKİKA: Bodrum’da deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde oldu? Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi
Giriş Tarihi: 15.05.2022 09:03 Güncelleme Tarihi: 15.05.2022 09:05

SON DAKİKA: Bodrum’da deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde oldu? Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi

Son Dakika Bodrum Muğla deprem! AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesinden gelen habere göre Ege Denizi merkezli bir deprem meydana geldi. Bodrum Muğla ve çevresinde hissedilen depremde kısa süreli bir panik yaşandı. Depremle ilgili detaylar adım adım belirlenirken AFAD tarafından şiddeti 4.0 olarak belirlendi. Yaşanan paniğin ardından "deprem mi oldu, kaç şiddetinde deprem oldu" soruları yanıt arıyor. İşte 15 Mayıs AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi ile Bodrum deprem hakkında bilgiler…

SON DAKİKA: Bodrum’da deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde oldu? Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yayınlanan son depremler listesi verilerine göre ise Ege Denizi Yunanistan sularına yakın bir noktada Bodrum Muğla merkezli depremin şiddeti 4.0 olarak belirlendi. Sarsıntılar ardından kısa süreli panik yaşandı. Kandilli ve AFAD tarafından yayımlanan ve anlık olarak düzenlenen listede Türkiye'de güncel depremler kamuoyu ile paylaşılıyor. Peki deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde? İşte Bodrum deprem detayları…

SON DAKİKA: Bodrum’da deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde oldu? Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi

BODRUM'DA DEPREM!

Bodrum'dan gelen son dakika haberine göre çevre halkı korkutan bir deprem meydana geldi. Kandilli ve AFAD depremin büyüklüğünü 4.0 olarak açıklarken, derinliği 13.80 kilometre olarak ölçüldü. Depremin hemen ardından küçük çaplı artçı sarsıntıların meydana geleceği öngörülüyor.

Saat 08.34'de gerçekleşen depremin merkez üssü Bodrum MuğlaEge Denizi olarak belirlendi.

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SON DAKİKA: Bodrum’da deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde oldu? Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

SON DAKİKA: Bodrum’da deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde oldu? Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi

DEPREM Mİ OLDU, NEREDE, SAAT KAÇTA, KAÇ ŞİDDETİNDE?

Son depremler listesini Kandilli Rasathanesi ve AFAD üzerinden anlık olarak takip edebilmek mümkün. Her iki kurumun da resmi sayfası üzerinden depremin merkez üssü, şiddeti ve saati gibi bilgileri edinebilirsiniz.

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