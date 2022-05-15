SON DAKİKA: Bodrum’da deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde oldu? Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi

Son Dakika Bodrum Muğla deprem! AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesinden gelen habere göre Ege Denizi merkezli bir deprem meydana geldi. Bodrum Muğla ve çevresinde hissedilen depremde kısa süreli bir panik yaşandı. Depremle ilgili detaylar adım adım belirlenirken AFAD tarafından şiddeti 4.0 olarak belirlendi. Yaşanan paniğin ardından "deprem mi oldu, kaç şiddetinde deprem oldu" soruları yanıt arıyor. İşte 15 Mayıs AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi ile Bodrum deprem hakkında bilgiler…