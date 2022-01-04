HaberlerYaşamSon dakika: Bodrum'da minik Furkan feci şekilde ölmüştü! O olayda flaş gelişme...
Giriş Tarihi: 04.01.2022 16:21Güncelleme Tarihi: 04.01.2022 16:23
Son dakika: Bodrum'da minik Furkan feci şekilde ölmüştü! O olayda flaş gelişme...
Son dakika haberi: Muğla'nın Bodrum ilçesinde, Furkan Akmeşe'nin (2) bahçede oynarken üzerine beton kaplama düşmesiyle hayatını kaybetmesinin ardından ev ile site içinde bulunan diğer evlerin kayrak taşları, savcılık talimatıyla belediye ekiplerince söküldü.