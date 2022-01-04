Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Son dakika: Bodrum'da minik Furkan feci şekilde ölmüştü! O olayda flaş gelişme...
Giriş Tarihi: 04.01.2022 16:21 Güncelleme Tarihi: 04.01.2022 16:23

Son dakika: Bodrum'da minik Furkan feci şekilde ölmüştü! O olayda flaş gelişme...

Son dakika haberi: Muğla'nın Bodrum ilçesinde, Furkan Akmeşe'nin (2) bahçede oynarken üzerine beton kaplama düşmesiyle hayatını kaybetmesinin ardından ev ile site içinde bulunan diğer evlerin kayrak taşları, savcılık talimatıyla belediye ekiplerince söküldü.

DHA
Son dakika: Bodrum’da minik Furkan feci şekilde ölmüştü! O olayda flaş gelişme...

SON DAKİKA: BODRUM'DA MİNİK FURKAN FECİ ŞEKİLDE ÖLMÜŞTÜ! O OLAYDA FLAŞ GELİŞME...

Gümüşlük Mahallesi'ndeki evlerinin bahçesinde oynayan Furkan Akmeşe'nin üzerine, 1 Ocak günü saat 12.00 sıralarında beton kaplama düştü.

Son dakika: Bodrum’da minik Furkan feci şekilde ölmüştü! O olayda flaş gelişme...

Çocuğunun yerde hareketsiz yattığını gören Mesut Akmeşe ve eşi, hemen özel hastaneye götürdü. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen Furkan kurtarılamadı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Son dakika: Bodrum’da minik Furkan feci şekilde ölmüştü! O olayda flaş gelişme...

Jandarma ekiplerince evin bahçesinde inceleme yapıldı. Furkan'ın cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından Muğla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Son dakika: Bodrum’da minik Furkan feci şekilde ölmüştü! O olayda flaş gelişme...

Minik Furkan'ın cenazesi, Gümüşlük Merkez Camii'nde ikindi vakti kılınan namazın ardından gözyaşlarıyla Karakaya Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Son dakika: Bodrum’da minik Furkan feci şekilde ölmüştü! O olayda flaş gelişme...

Olayın ardından geniş çaplı inceleme başlatıldı. Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Furkan'ın ölümüne neden olan dış cephedeki kayrak taşlarının sökülmesi kararlaştırıldı.

SON DAKİKA