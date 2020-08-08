HaberlerGaleriSon dakika: Bodrum'dan rezalet görüntüler! Tonlarca su yollara aktı! Evler, dükkanlar, cadddeler sular altında kaldı...
Son dakika: Bodrum'dan rezalet görüntüler! Tonlarca su yollara aktı! Evler, dükkanlar, cadddeler sular altında kaldı...
Son dakika haberi: Muğla'nın Bodrum ilçesinde turizm sezonunda bir rezalet daha yaşandı. Daha önce çöken yollar ile gündeme gelen Bodrum, bu kez de patlayan su borusu ile gündeme geldi. 9 yıldır sık sık patlayan isale hattı yine infilak etti. Tonlarca su boşa aktı, evler, caddeler, dükkanlar sular altında kaldı. Vatandaşlar yaşananlar sonrası çileden çıktı.
Giriş Tarihi: 08.08.2020
12:23
Güncelleme Tarihi: 08.08.2020
12:23
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