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Haberler Galeri Son dakika: Bodrum'dan rezalet görüntüler! Tonlarca su yollara aktı! Evler, dükkanlar, cadddeler sular altında kaldı...

Son dakika: 'dan rezalet görüntüler! Tonlarca su yollara aktı! Evler, dükkanlar, cadddeler sular altında kaldı...

Son dakika haberi: 'nın ilçesinde turizm sezonunda bir rezalet daha yaşandı. Daha önce çöken yollar ile gündeme gelen Bodrum, bu kez de patlayan su borusu ile gündeme geldi. 9 yıldır sık sık patlayan isale hattı yine infilak etti. Tonlarca su boşa aktı, evler, caddeler, dükkanlar sular altında kaldı. Vatandaşlar yaşananlar sonrası çileden çıktı.

Giriş Tarihi: 08.08.2020 12:23 Güncelleme Tarihi: 08.08.2020 12:23
Son dakika: Bodrum'dan rezalet görüntüler! Tonlarca su yollara aktı! Evler, dükkanlar, cadddeler sular altında kaldı...

'nın ilçesinde isale hattı yine patladı. Tonlarca su boşa akarken, bazı ev ve iş yerlerini su bastı.

Son dakika: Bodrum'dan rezalet görüntüler! Tonlarca su yollara aktı! Evler, dükkanlar, cadddeler sular altında kaldı...

'da, 9 yıldır aralıklarla patlamaların meydana geldiği isale hattında yine aynı sorun yaşandı.

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Son dakika: Bodrum'dan rezalet görüntüler! Tonlarca su yollara aktı! Evler, dükkanlar, cadddeler sular altında kaldı...

Bugüne kadar yaklaşık 2 bin 700'den fazla patlamanın yaşandığı isale hattı, bu kez saat 00.30 sıralarında Bitez Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerindeki bölümünde patladı.

Son dakika: Bodrum'dan rezalet görüntüler! Tonlarca su yollara aktı! Evler, dükkanlar, cadddeler sular altında kaldı...

Patlamayla birlikte yolun bir kısmında çökme meydana geldi. Akan su nedeniyle sokaklar göle döndü, bazı ev ve iş yerlerini su bastı. Ekipler, patlamanın ardından bölgeye gelen suyu kesti.

Son dakika: Bodrum'dan rezalet görüntüler! Tonlarca su yollara aktı! Evler, dükkanlar, cadddeler sular altında kaldı...

Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MUSKİ) ekipleri, onarım ve temizlik çalışması başlattı.

Son dakika: Bodrum'dan rezalet görüntüler! Tonlarca su yollara aktı! Evler, dükkanlar, cadddeler sular altında kaldı...
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Son dakika: Bodrum'dan rezalet görüntüler! Tonlarca su yollara aktı! Evler, dükkanlar, cadddeler sular altında kaldı...
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