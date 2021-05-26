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Haberler Yaşam Son dakika: Boğaz manzaralı otele şok baskın! Böyle yakalandılar...
Giriş Tarihi: 26.05.2021 10:09 Güncelleme Tarihi: 26.05.2021 10:10

Son dakika: Boğaz manzaralı otele şok baskın! Böyle yakalandılar...

Son dakika haberler... Hem koronavirüs salgınını hem de kısıtlamaları umursamadan kaçak eğlence düzenleyen kişilere ekipler göz açtırmıyor. Cihangir'de boğaz manzaralı bir otelin teras katındaki kafeteryaya baskın düzenleyen polis, buradaki kişileri nargile ve sigara içerken yakaladı. İşletme sahibine ve içeridekilere idari para cezası uygulanırken o anlar kameralara saniye saniye yansıdı.

Son dakika: Boğaz manzaralı otele şok baskın! Böyle yakalandılar...

Dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında alınan tedbirler nedeniyle eğlence mekanlarının faaliyetlerine ara verilmişti.

Son dakika: Boğaz manzaralı otele şok baskın! Böyle yakalandılar...

Bu kapsamda çalışmalarına hız kesmeden devam eden Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, dün Cihangir'de bir otelin teras katında çok sayıda kişinin olduğu ve nargile ile sigara kullandıklarını ihbarını aldı.

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Son dakika: Boğaz manzaralı otele şok baskın! Böyle yakalandılar...

BOĞAZ MANZARALI KAFEDE BASILDILAR

İhbarı değerlendiren ekipler, otelin teras katında çok sayıda kişinin maske bile takmadan iç içe, yüksek sesli müzikler eşliğinde masalarda oturduğunu gördü.

Son dakika: Boğaz manzaralı otele şok baskın! Böyle yakalandılar...

Polis ekipleri bunun üzerine eğlenceyi sonlandırarak işletmeye ve içeridekilere "Umumi Hıfzıssıhha Kanununa Muhalefet" suçundan idari işlem uyguladı.

Son dakika: Boğaz manzaralı otele şok baskın! Böyle yakalandılar...

Sigara ve nargilenin de kullanıldığı görülen mekan yapılan işlemlerin ardından boşaltıldı. Baskın anları ise kameralara yansıdı.

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