HaberlerYaşamSon dakika: Boğaz manzaralı otele şok baskın! Böyle yakalandılar...
Giriş Tarihi: 26.05.2021 10:09Güncelleme Tarihi: 26.05.2021 10:10
Son dakika: Boğaz manzaralı otele şok baskın! Böyle yakalandılar...
Son dakika haberler... Hem koronavirüs salgınını hem de kısıtlamaları umursamadan kaçak eğlence düzenleyen kişilere ekipler göz açtırmıyor. İstanbul Cihangir'de boğaz manzaralı bir otelin teras katındaki kafeteryaya baskın düzenleyen polis, buradaki kişileri nargile ve sigara içerken yakaladı. İşletme sahibine ve içeridekilere idari para cezası uygulanırken o anlar kameralara saniye saniye yansıdı.