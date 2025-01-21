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SON DAKİKA... Bolu Grand Kartal Otel’de yangın! Uzman isim A Haber'de değerlendirdi: İşte facianın arkasındaki iki ana sebep!
Giriş Tarihi: 21.01.2025 11:24
Güncelleme Tarihi: 21.01.2025
11:42
SON DAKİKA... Bolu Grand Kartal Otel’de yangın! Uzman isim A Haber'de değerlendirdi: İşte facianın arkasındaki iki ana sebep!
SON DAKİKA... Türkiye, sabah saatlerinde bir facia haberiyle güne başladı. Bolu Kartalkaya'da Grand Kartal Otel'de 03.00 sıralarında yangın çıktı. 237 kişinin bulunduğu 140 odalı otelin çatı katında başlayan yangın kısa sürede yayıldı. İlk belirlemelere göre 10 kişi hayatını kaybetti 32 kişi ise yaralandı. A Haber canlı yayınına katılan İş Güvenliği ve Sağlığı Uzmanı Nuri Bingöl, facianın iki ana sebebini açıkladı. İşte detaylar!