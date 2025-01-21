SON DAKİKA... Bolu Grand Kartal Otel’de yangın! Uzman isim A Haber’de değerlendirdi: İşte facianın arkasındaki iki ana sebep!

A Haber yayınına katılan İş Güvenliği ve Sağlığı Uzmanı Nuri Bingöl, yangının arkasındaki iki ana sebebi açıkladı. Binanın oldukça eski olduğunu ve yangın söndürme sistemlerinin eksik olduğunu belirten Nuri Bingöl, şu ifadeleri kullandı: