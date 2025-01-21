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Haberler Yaşam SON DAKİKA... Bolu Grand Kartal Otel’de yangın! Uzman isim A Haber'de değerlendirdi: İşte facianın arkasındaki iki ana sebep!
Giriş Tarihi: 21.01.2025 11:24 Güncelleme Tarihi: 21.01.2025 11:42

SON DAKİKA... Bolu Grand Kartal Otel’de yangın! Uzman isim A Haber'de değerlendirdi: İşte facianın arkasındaki iki ana sebep!

SON DAKİKA... Türkiye, sabah saatlerinde bir facia haberiyle güne başladı. Bolu Kartalkaya'da Grand Kartal Otel'de 03.00 sıralarında yangın çıktı. 237 kişinin bulunduğu 140 odalı otelin çatı katında başlayan yangın kısa sürede yayıldı. İlk belirlemelere göre 10 kişi hayatını kaybetti 32 kişi ise yaralandı. A Haber canlı yayınına katılan İş Güvenliği ve Sağlığı Uzmanı Nuri Bingöl, facianın iki ana sebebini açıkladı. İşte detaylar!

SON DAKİKA... Bolu Grand Kartal Otel’de yangın! Uzman isim A Haber’de değerlendirdi: İşte facianın arkasındaki iki ana sebep!

Türkiye'nin önemli kış turizmi noktalarından olan Bolu'dan gelen haber, Türkiye'yi sarstı. Kartalkaya'da bulunan Grand Kartal Otel'de gece saat 03.00 sıralarında yangın çıktı.

SON DAKİKA... Bolu Grand Kartal Otel’de yangın! Uzman isim A Haber’de değerlendirdi: İşte facianın arkasındaki iki ana sebep!

Otelin en üst katındaki restoran bölümünden yükselen alevler kısa sürede tüm binayı sardı. 140 odanın bulunduğu ve 237 kişinin konakladığı otelde hemen yangın söndürme ve kurtarma çalışmaları başladı.

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SON DAKİKA... Bolu Grand Kartal Otel’de yangın! Uzman isim A Haber’de değerlendirdi: İşte facianın arkasındaki iki ana sebep!

BAKAN YERLİKAYA SON DURUMU AÇIKLADI: 10 CAN KAYBI 32 YARALI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın açıkladığı son bilgiye göre yangında 10 kişi hayatını kaybederken 32 kişi de yaralandı.

SON DAKİKA... Bolu Grand Kartal Otel’de yangın! Uzman isim A Haber’de değerlendirdi: İşte facianın arkasındaki iki ana sebep!

FACİA NASIL YAŞANDI?

Yangın sırasında bazı vatandaşların çarşafları birbirine bağlayıp pencerelerden sarkarak aşağıya inmeye çalıştığı anlar, cep telefonu kameralarına da yansındı. Peki facia nasıl yaşandı?

Bolu Kartalkaya'daki otel yangını! İş Güvenliği ve Sağlığı Uzmanı Nuri Bingöl'den önemli açıklamalar | Video

SON DAKİKA... Bolu Grand Kartal Otel’de yangın! Uzman isim A Haber’de değerlendirdi: İşte facianın arkasındaki iki ana sebep!

A Haber yayınına katılan İş Güvenliği ve Sağlığı Uzmanı Nuri Bingöl, yangının arkasındaki iki ana sebebi açıkladı. Binanın oldukça eski olduğunu ve yangın söndürme sistemlerinin eksik olduğunu belirten Nuri Bingöl, şu ifadeleri kullandı:

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