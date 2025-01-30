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SON DAKİKA: Bolu-Kartalkaya faciasıyla ilgili kan donduran gerçek ortaya çıktı! "Yangın saat 03.30'da çıktı diyorlar ama..."
Giriş Tarihi: 30.01.2025 10:34
Güncelleme Tarihi: 30.01.2025
10:34
SON DAKİKA: Bolu-Kartalkaya faciasıyla ilgili kan donduran gerçek ortaya çıktı! "Yangın saat 03.30'da çıktı diyorlar ama..."
SON DAKİKA: Bolu-Kartalkaya'da bulunan Grand Kartal Otelin'de çalışan ve yangın sırasında babasıyla birlikte işletmede bulunan 42 yaşındaki Tuni Urhan yaşadığı korku dolu anları anlattı. Tuni Urhan, yangının belirtilen saatten daha erken çıktığını iddia ederek, "Yangını saat 03.30'da çıktı diyorlar ama yangın o saatte çıkmadı. Çünkü babamı sürekli aradığım için hatırlıyorum. Saat 03.00'e geliyordu. Otel müdürü Zeki Bey, sadece personelleri uyandırın, yarısı mutfağa gelsin yarısı otoparka gidip müşteri arabalarını çeksin dedi" diye konuştu.