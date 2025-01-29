SON DAKİKA: Bolu-Kartalkaya faciasıyla ilgili korkunç gerçek ortaya çıktı! "Yangın saat 03.30'da çıktı diyorlar ama..."

YANGIN 4'ÜNCÜ KATTAN 6'NCI KATA KADAR ÇIKTI!

Biz o alevlerin çıktığı yerin hemen karşısındaydık. Aramızda çok az bir mesafe var. Arkamız zaten uçurum fazla uzaklaşma şansımız yok. O an bir patlama daha yaşandı ve yangın 4'üncü kattan 6'ncı kata kadar çıktı. İkinci katta personel kalıyordu. Onların üst katında insanlar kalıyordu ve bağırmaya başladılar. 'Yardım edin', 'Kimse yok mu' 'Yangın var bizi kurtaracak olan yok mu' diye bağıranlar vardı. Bütün bunlar arka tarafta yaşanıyordu" dedi.