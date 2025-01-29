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Haberler Yaşam SON DAKİKA: Bolu-Kartalkaya faciasıyla ilgili korkunç gerçek ortaya çıktı! "Yangın saat 03.30'da çıktı diyorlar ama..."
Giriş Tarihi: 29.01.2025 14:50 Güncelleme Tarihi: 29.01.2025 15:20

SON DAKİKA: Bolu-Kartalkaya faciasıyla ilgili korkunç gerçek ortaya çıktı! "Yangın saat 03.30'da çıktı diyorlar ama..."

SON DAKİKA: Bolu-Kartalkaya'da bulunan Grand Kartal Otelin'de çalışan ve yangın sırasında babasıyla birlikte işletmede bulunan 42 yaşındaki Tuni Urhan yaşadığı korku dolu anları anlattı. Tuni Urhan, yangının belirtilen saatten daha erken çıktığını iddia ederek, "Yangını saat 03.30'da çıktı diyorlar ama yangın o saatte çıkmadı. Çünkü babamı sürekli aradığım için hatırlıyorum. Saat 03.00'e geliyordu. Otel müdürü Zeki Bey, sadece personelleri uyandırın, yarısı mutfağa gelsin yarısı otoparka gidip müşteri arabalarını çeksin dedi" diye konuştu.

DHA
SON DAKİKA: Bolu-Kartalkaya faciasıyla ilgili korkunç gerçek ortaya çıktı! Yangın saat 03.30’da çıktı diyorlar ama...

Kayak merkezi Kartalkaya'da bulunan Grand Kartal Otel'in mutfak kısmında 21 Ocak'ta yangın çıktı. İlk ihbarın saat 03.21'de yapıldığı yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında 78 kişi yaşamını yitirmişti. Otelde çalışan ve babasıyla birlikte yangın sırasında işletmede bulunan Tuni Urhan, yaşadığı korku dolu dakikaları anlattı.

SON DAKİKA: Bolu-Kartalkaya faciasıyla ilgili korkunç gerçek ortaya çıktı! Yangın saat 03.30’da çıktı diyorlar ama...

"YANGIN SAAT 03.30'DA ÇIKTI DİYORLAR AMA..."

Otelde bulunan babasını aradığında saatin 03.00'e geldiğini belirten Urhan, "Yangın saat 03.30'da çıktı diyorlar ama yangın o saatte çıkmadı. Çünkü babamı sürekli aradığım için hatırlıyorum. Saat 03.00'e geliyordu. Mutfakla restoranın birbirine geçişi var. Ben kapıdan çıktığımda zaten bir patlama oldu.

Bolu Kartalkaya faciasıyla ilgili korkunç gerçek ortaya çıktı: "Yangın saat 03.30'da çıktı diyorlar ama..." | Video

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SON DAKİKA: Bolu-Kartalkaya faciasıyla ilgili korkunç gerçek ortaya çıktı! Yangın saat 03.30’da çıktı diyorlar ama...

YANGIN 4'ÜNCÜ KATTAN 6'NCI KATA KADAR ÇIKTI!

Biz o alevlerin çıktığı yerin hemen karşısındaydık. Aramızda çok az bir mesafe var. Arkamız zaten uçurum fazla uzaklaşma şansımız yok. O an bir patlama daha yaşandı ve yangın 4'üncü kattan 6'ncı kata kadar çıktı. İkinci katta personel kalıyordu. Onların üst katında insanlar kalıyordu ve bağırmaya başladılar. 'Yardım edin', 'Kimse yok mu' 'Yangın var bizi kurtaracak olan yok mu' diye bağıranlar vardı. Bütün bunlar arka tarafta yaşanıyordu" dedi.

SON DAKİKA: Bolu-Kartalkaya faciasıyla ilgili korkunç gerçek ortaya çıktı! Yangın saat 03.30’da çıktı diyorlar ama...

'BABAMI ARAYIP 'YANIYORUZ ÇIKIN' DEDİM'

Tuni Urhan, dışarıya çıkmayı başardıktan sonra otelde bulunan babasını telefonla aradığını ifade ederek şunları söyledi: "Babama ulaştım 'Yanıyoruz çıkın hemen' dedim. Onlar 3'üncü katta kalıyorlar. Yangından haberiniz yok mu dedim, 'Yok' dedi. 5 dakika sonra babamı tekrar aradım. Pantolonumu giyiyorum dedi. 'Ne pantolonu hemen çıkın' dedim.

SON DAKİKA: Bolu-Kartalkaya faciasıyla ilgili korkunç gerçek ortaya çıktı! Yangın saat 03.30’da çıktı diyorlar ama...

BEN ARAMASAM KİMSENİN HABERİ YOK"

Babam odada beş kişi kalıyorlar. Bir tanesi çamaşırhanenin şefi ve orada çalışan insanlar. Gürültü duymuşlar ama kavga zannetmişler. Ben aramasam kimsenin haberi yok."

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