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Haberler Yaşam Son dakika: Bolu'da dehşet! 13 öğrencinin bulunduğu dolmuşa silahlı saldırı...
Giriş Tarihi: 08.01.2022 16:38 Güncelleme Tarihi: 08.01.2022 16:39

Son dakika: Bolu'da dehşet! 13 öğrencinin bulunduğu dolmuşa silahlı saldırı...

Son dakika haberi: Bolu'nun Gerede ilçesinde yol verme kavgasında, içinde 13 öğrencinin bulunduğu dolmuşa tabancayla 2 el ateş eden taksi sürücüsü gözaltına alındı. İşte ayrıntıları...

İHA
Son dakika: Bolu’da dehşet! 13 öğrencinin bulunduğu dolmuşa silahlı saldırı...

SON DAKİKA: BOLU'DA DEHŞET! 13 ÖĞRENCİNİN BULUNDUĞU DOLMUŞA SİLAHLI SALDIRI...

Edinilen bilgiye göre, Bolu'nun Gerede ilçesi Yenimahalle Mahallesinde öğrencileri taşıyan dolmuş sürücüsü Mustafa T. ile taksi sürücüsü Murat Y. arasında yol verme kavgası yaşandı.

Son dakika: Bolu’da dehşet! 13 öğrencinin bulunduğu dolmuşa silahlı saldırı...

Aracıyla defalarca dolmuşun önünü kesen Murat Y., daha sonra içinde 13 lise öğrencisinin bulunduğu dolmuşa tabancayla 2 el ateş etti.

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Son dakika: Bolu’da dehşet! 13 öğrencinin bulunduğu dolmuşa silahlı saldırı...

Murat Y.'nin silahından çıkan mermilerden birisi dolmuşun şoför kapısına, diğeri ise dolmuşun orta camının çerçevesine isabet etti.

Son dakika: Bolu’da dehşet! 13 öğrencinin bulunduğu dolmuşa silahlı saldırı...

Olayın ardından taksi sürücüsü Murat Y., olay yerinden uzaklaştı.

Son dakika: Bolu’da dehşet! 13 öğrencinin bulunduğu dolmuşa silahlı saldırı...

Büyük korku yaşayan dolmuş sürücüsü ve öğrenciler, taksi sürücüsünden şikayetçi olmak için ilçe emniyet müdürlüğüne gitti.

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