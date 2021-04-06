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Haberler Yaşam Son dakika: Bolu'da korkunç kaza! Gözyaşlarına boğuldular
Giriş Tarihi: 06.04.2021 14:08 Güncelleme Tarihi: 06.04.2021 14:10

: 'da korkunç kaza! Gözyaşlarına boğuldular

haberi: 'da korkunç bir kaza meydana geldi. 2 otomobilin kavşakta çarpışması sonucu meydana gelen kazada yaşamını yitirirken, 3 kişi de yaralandı. Kaza yerine gelen Önder'in yakınları, uzun süre gözyaşı döktü.

Son dakika: Bolu'da korkunç kaza! Gözyaşlarına boğuldular

Kaza, saat 11.00 sıralarında, D-100 kara yolu Abant kavşağı mevkisinde meydana geldi.

Son dakika: Bolu'da korkunç kaza! Gözyaşlarına boğuldular

yönüne giden Emrah Durkan'ın kullandığı 81 DG 373 plakalı otomobil, kavşaktan dönen Sedat Gıvan yönetimindeki 14 AY 263 plakalı otomobille çarpıştı.

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Son dakika: Bolu'da korkunç kaza! Gözyaşlarına boğuldular

Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Son dakika: Bolu'da korkunç kaza! Gözyaşlarına boğuldular

Araçların hurdaya döndüğü kazada Sedat Gıvan'ın otomobilinde bulunan , yola fırladı.

Son dakika: Bolu'da korkunç kaza! Gözyaşlarına boğuldular

Önder, kaza yerinde hayatını kaybetti. Diğer otomobilde bulunan Hasan Durkan ile sürücüler ise yaralandı.

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