Son dakika: Bolu’daki faciada 78 kişi hayatını kaybetmişti! Ölüm oteli sorumluları için hesap vakti; gözaltı sayısı yükseldi

GÖZALTI SAYISI 14 OLDU

Bolu'da kartalkaya kayak merkezinde bulunan Grand Kartal otelde meydana gelen yangın faciasında 78 kişi hayatını kaybetmiş facia ile ilgili başlatılan soruşturma kapsamında 12 olan gözaltı sayısı 14'e yükseldi.