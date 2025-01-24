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Son dakika: Bolu'daki faciada 78 kişi hayatını kaybetmişti! Ölüm oteli sorumluları için hesap vakti; gözaltı sayısı yükseldi
Giriş Tarihi: 24.01.2025 14:38
Güncelleme Tarihi: 24.01.2025
15:58
Son dakika: Bolu'daki faciada 78 kişi hayatını kaybetmişti! Ölüm oteli sorumluları için hesap vakti; gözaltı sayısı yükseldi
Son dakika haberleri: Bolu'da Kartalkaya Kayak Merkezi'nde bulunan bir otelde çıkan yangında 78 kişi hayatını kaybetmişti. Türkiye'yi sarsan faciayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında 14 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden ilk gün gözaltına alınan 9 kişinin bugün adliyeye sevk edildi.