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Haberler Yaşam Son dakika: Bolu'daki faciada 78 kişi hayatını kaybetmişti! Ölüm oteli sorumluları için hesap vakti; gözaltı sayısı yükseldi
Giriş Tarihi: 24.01.2025 14:38 Güncelleme Tarihi: 24.01.2025 15:58

Son dakika: Bolu'daki faciada 78 kişi hayatını kaybetmişti! Ölüm oteli sorumluları için hesap vakti; gözaltı sayısı yükseldi

Son dakika haberleri: Bolu'da Kartalkaya Kayak Merkezi'nde bulunan bir otelde çıkan yangında 78 kişi hayatını kaybetmişti. Türkiye'yi sarsan faciayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında 14 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden ilk gün gözaltına alınan 9 kişinin bugün adliyeye sevk edildi.

Kerim CENGİL
Son dakika: Bolu’daki faciada 78 kişi hayatını kaybetmişti! Ölüm oteli sorumluları için hesap vakti; gözaltı sayısı yükseldi

Son dakika haberleri: 78 kişinin hayatını kaybettiği yangın faciasında 12 kişi gözaltına alınmıştı. 2 kişinin daha gözaltına alınmasıyla sayısı 14'e yükseldi. şüphelilerden ilk gün gözaltına alınan 9 kişi bugün adliyeye sevk edildi.

Son dakika: Bolu’daki faciada 78 kişi hayatını kaybetmişti! Ölüm oteli sorumluları için hesap vakti; gözaltı sayısı yükseldi

GÖZALTI SAYISI 14 OLDU

Bolu'da kartalkaya kayak merkezinde bulunan Grand Kartal otelde meydana gelen yangın faciasında 78 kişi hayatını kaybetmiş facia ile ilgili başlatılan soruşturma kapsamında 12 olan gözaltı sayısı 14'e yükseldi.

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Son dakika: Bolu’daki faciada 78 kişi hayatını kaybetmişti! Ölüm oteli sorumluları için hesap vakti; gözaltı sayısı yükseldi

9 KİŞİ BUGÜN ADLİYEYE SEVK EDİLECEK

Facianın yaşandığı ilk gün gözaltına alınan İşletme sahibi Halit Ergül, şirket genel müdürü Emir Aras, otel müdürü Zeki Yılmaz, iş sağlığı güvenliği uzmanı Ece Kayacan, otelin aşçısı Faysal Yaver, otelin mutfak çalışanları Yusuf Karahanlı, Fidan Kurç ve Mehmet Gündüz ile elektrikçi Hüseyin Özer Jandarmadaki işlemlerinin ardından Bolu Adliyesine sevk edildi.

Son dakika: Bolu’daki faciada 78 kişi hayatını kaybetmişti! Ölüm oteli sorumluları için hesap vakti; gözaltı sayısı yükseldi
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Son dakika: Bolu’daki faciada 78 kişi hayatını kaybetmişti! Ölüm oteli sorumluları için hesap vakti; gözaltı sayısı yükseldi
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