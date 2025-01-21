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Haberler Yaşam SON DAKİKA... Bolu’daki yangın faciasında kahreden haber: 24 yaşındaki Dilara Ermanoğlu hayatını kaybetti
Giriş Tarihi: 21.01.2025 16:59 Güncelleme Tarihi: 21.01.2025 16:59

SON DAKİKA... Bolu’daki yangın faciasında kahreden haber: 24 yaşındaki Dilara Ermanoğlu hayatını kaybetti

SON DAKİKA... Bolu Kartalkaya'daki Grand Kartal Otel'de çıkan yangında 66 kişi hayatını kaybetti. Mardinli Dilara Ermanoğlu da onlardan biriydi. Acı haberi alıp Bolu'ya giden baba Ermanoğlu hastane önünde kalp krizi geçirdi.

DHA
SON DAKİKA... Bolu’daki yangın faciasında kahreden haber: 24 yaşındaki Dilara Ermanoğlu hayatını kaybetti

Bolu'daki Kartalkaya Kayak Merkezi'nde bulunan Grand Kartal Otel'de gece saatlerinde yangın çıktı. Kısa sürede tüm katları sıran yangın felaketinde 66 kişi hayatını kaybetti 51 kişi ise yaralandı.

SON DAKİKA... Bolu’daki yangın faciasında kahreden haber: 24 yaşındaki Dilara Ermanoğlu hayatını kaybetti

Faciada hayatını kaybedenlerin de kimlikleri belli olmaya başladı. Öyle ki Mardinli Dilara Ermanoğlu'nun hayatını kaybettiği açıklandı.

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SON DAKİKA... Bolu’daki yangın faciasında kahreden haber: 24 yaşındaki Dilara Ermanoğlu hayatını kaybetti

Kızının ölüm haberini alan Ferman Ermanoğlu, Bolu'ya giderek otopsinin yapıldığı hastanenin önünde beklemeye başladı.

SON DAKİKA... Bolu’daki yangın faciasında kahreden haber: 24 yaşındaki Dilara Ermanoğlu hayatını kaybetti

Kızının acısına dayanamayan Ermanoğlu, bir süre sonra kalp krizi geçirdi. Ermanoğlu, sağlık görevlilerinin müdahalesinin ardından tedaviye alındı.

SON DAKİKA... Bolu’daki yangın faciasında kahreden haber: 24 yaşındaki Dilara Ermanoğlu hayatını kaybetti

Dilara'nın cenazesinin otopsi işlemlerinin ardından Mardin'in Artuklu ilçesine bağlı kırsal Toruntepe Mahallesi'nde toprağa verileceği öğrenildi

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