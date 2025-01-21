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SON DAKİKA... Bolu’daki yangın faciasında kahreden haber: 24 yaşındaki Dilara Ermanoğlu hayatını kaybetti
Giriş Tarihi: 21.01.2025 16:59
Güncelleme Tarihi: 21.01.2025
16:59
SON DAKİKA... Bolu’daki yangın faciasında kahreden haber: 24 yaşındaki Dilara Ermanoğlu hayatını kaybetti
SON DAKİKA... Bolu Kartalkaya'daki Grand Kartal Otel'de çıkan yangında 66 kişi hayatını kaybetti. Mardinli Dilara Ermanoğlu da onlardan biriydi. Acı haberi alıp Bolu'ya giden baba Ermanoğlu hastane önünde kalp krizi geçirdi.