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Haberler Yaşam Son Dakika: Borç yapılandırma nasıl yapılır? SGK prim borcu, KYK, Vergi borç yapılandırma başvuruları başladı mı, şartları nelerdir, hangi borçları kapsıyor?
Giriş Tarihi: 16.06.2021 11:48 Güncelleme Tarihi: 16.06.2021 11:51

Son Dakika: nasıl yapılır? SGK prim borcu, KYK, Vergi borç yapılandırma başvuruları başladı mı, şartları nelerdir, hangi borçları kapsıyor?

Geçtiğimiz sene de oldukça kapsamlı bir yasa teklifi ile SGK prim borcu, KYK öğrenim kredisi, trafik cezaları ve vergi yapılandırma başvuruları alınmaya başlanmış binlerce vatandaş borçlarının faizlerini sildirerek yalnızca anaparayı ödeme fırsatı yakalamıştı. Meclisten geçen 15 maddelik yasa teklifi sayesinde borçlular yeniden derin bir nefes alacak ve borçlarını taksit seçenekleriyle ödeme imkanı yakalayacak. Bu noktada "SGK prim borcu, KYK, Vergi başvuruları ne zaman başlıyor, şartları nelerdir, hangi borçları kapsıyor?" soruları gündemdeki yerini aldı. İşte yeni borç yapılandırma kanununa ilişkin tüm detaylar…

Son Dakika: Borç yapılandırma nasıl yapılır? SGK prim borcu, KYK, Vergi borç yapılandırma başvuruları başladı mı, şartları nelerdir, hangi borçları kapsıyor?

SGK prim borcu, KYK öğrenim kredisi, vergi gibi borçların yapılandırılmasına yönelik 15 maddelik yasa teklifi meclisten geçmesinin ardından gündeme taşındı. Borçlular şimdilerde çıkan yasanın detaylarını merak ederken "SGK prim borcu, KYK, Vergi başvuruları ne zaman başlıyor, şartları nelerdir, hangi borçları kapsıyor?" sorularına ilişkin yanıtı araştırmaya başladı. İşte yeni borç yapılandırma kanununa dair merak edilenler…

Son Dakika: Borç yapılandırma nasıl yapılır? SGK prim borcu, KYK, Vergi borç yapılandırma başvuruları başladı mı, şartları nelerdir, hangi borçları kapsıyor?

Milyonlarca vatandaşı ilgilendiren borç yapılandırması 10 başlıkta cevap buldu. Buna göre emeklilik keseneği, sigorta, destek prim borcunda faiz ve ceza yeniden hesaplanıyor. Başvurular 31 Ağustos'a kadar sürecek. Yapılandırmada teminat istenmeyecek, hacizler kalkacak. İşte detaylar...

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Son Dakika: Borç yapılandırma nasıl yapılır? SGK prim borcu, KYK, Vergi borç yapılandırma başvuruları başladı mı, şartları nelerdir, hangi borçları kapsıyor?

Toplam 16 milyon 840 bin vatandaşın sigorta primi, genel sağlık sigortası, Bağ-Kur'luların dondurulan sürelerinin ihyası başta olmak üzere 75.6 milyar liralık borcu yapılandırılıyor. Yapılandırmadan yararlanmak için 31 Ağustos bitimine kadar başvuruda bulunulması, ilk taksitin en son 1 Kasım'a kadar ödenmesi gerekiyor.

Son Dakika: Borç yapılandırma nasıl yapılır? SGK prim borcu, KYK, Vergi borç yapılandırma başvuruları başladı mı, şartları nelerdir, hangi borçları kapsıyor?

Genel sağlık sigortası prim borcunun aslının 31 Aralık'a kadar ödenmesi durumunda gecikme cezası ve zammının tamamı silinecek. Yapılandırmada teminat istenmeyecek, hacizler kalkacak. Sosyal Güvenlik Kurumu, sosyal güvenlikte de büyük fırsatlar sunan yapılandırmanın sunduğu avantajlar başta olmak üzere merak edilen sorulara yanıt verdi. İşte, 10 soruda güvenlikte yapılandırma süreci:

Son Dakika: Borç yapılandırma nasıl yapılır? SGK prim borcu, KYK, Vergi borç yapılandırma başvuruları başladı mı, şartları nelerdir, hangi borçları kapsıyor?

1- YAPILANDIRMA HANGİ BORÇLARI KAPSIYOR?
Nisan ayı ve öncesi dönemlere ait kesinleşmiş sigorta primleri, Genel Sağlık Sigortası (GSS) primleri, işsizlik sigortası primleri, Bağ-Kur'luların dondurulan hizmet sürelerinin ihyası halinde doğan alacaklar, isteğe bağlı ve topluluk sigorta primlerine ilişkin borçlar yapılandırılacak.

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