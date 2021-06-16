Son Dakika: Borç yapılandırma nasıl yapılır? SGK prim borcu, KYK, Vergi borç yapılandırma başvuruları başladı mı, şartları nelerdir, hangi borçları kapsıyor?

Geçtiğimiz sene de oldukça kapsamlı bir yasa teklifi ile SGK prim borcu, KYK öğrenim kredisi, trafik cezaları ve vergi yapılandırma başvuruları alınmaya başlanmış binlerce vatandaş borçlarının faizlerini sildirerek yalnızca anaparayı ödeme fırsatı yakalamıştı. Meclisten geçen 15 maddelik yasa teklifi sayesinde borçlular yeniden derin bir nefes alacak ve borçlarını taksit seçenekleriyle ödeme imkanı yakalayacak. Bu noktada "SGK prim borcu, KYK, Vergi borç yapılandırma başvuruları ne zaman başlıyor, şartları nelerdir, hangi borçları kapsıyor?" soruları gündemdeki yerini aldı. İşte yeni borç yapılandırma kanununa ilişkin tüm detaylar…