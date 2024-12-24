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SON DAKİKA… Breaking Bad gerçek oldu: Tüm dünyanın aradığı Hizbullah’ın uyuşturucu kimyageri Eray Uç bulundu!
Giriş Tarihi: 24.12.2024 13:05
Güncelleme Tarihi: 24.12.2024
13:05
SON DAKİKA… Breaking Bad gerçek oldu: Tüm dünyanın aradığı Hizbullah’ın uyuşturucu kimyageri Eray Uç bulundu!
SON DAKİKA… Kimyager Eray Uç, Paraguay-Türkiye arasında suç dizisi Breaking Bad'i aratmayacak bir suç sarmalına imza attı. Paraguay'da kurduğu laboratuvarda esrardan 18 kat daha güçlü uyuşturucu elde eden Uç, İnterpol tarafından Hizbullah'ın uyuşturucu kimyageri olarak tüm dünyada arandı. Tüm dünyanın peşinden koştuğu uyuşturucu kimyageri bakın nerede yakalandı!