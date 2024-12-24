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Haberler Yaşam SON DAKİKA… Breaking Bad gerçek oldu: Tüm dünyanın aradığı Hizbullah’ın uyuşturucu kimyageri Eray Uç bulundu!
Giriş Tarihi: 24.12.2024 13:05 Güncelleme Tarihi: 24.12.2024 13:05

SON DAKİKA… Breaking Bad gerçek oldu: Tüm dünyanın aradığı Hizbullah’ın uyuşturucu kimyageri Eray Uç bulundu!

SON DAKİKA… Kimyager Eray Uç, Paraguay-Türkiye arasında suç dizisi Breaking Bad'i aratmayacak bir suç sarmalına imza attı. Paraguay'da kurduğu laboratuvarda esrardan 18 kat daha güçlü uyuşturucu elde eden Uç, İnterpol tarafından Hizbullah'ın uyuşturucu kimyageri olarak tüm dünyada arandı. Tüm dünyanın peşinden koştuğu uyuşturucu kimyageri bakın nerede yakalandı!

Ümit Erkan DEMİRCAN
SON DAKİKA… Breaking Bad gerçek oldu: Tüm dünyanın aradığı Hizbullah’ın uyuşturucu kimyageri Eray Uç bulundu!

Kimyager Eray Uç ve ortağı Münir Öztürk'ün Amerikan suç drama dizisi Breking Bad'i aratmayacak hikayesi Paraguay, Türkiye hattında yaşandı.

SON DAKİKA… Breaking Bad gerçek oldu: Tüm dünyanın aradığı Hizbullah’ın uyuşturucu kimyageri Eray Uç bulundu!

İddiaya göre Paraguay'da göstermelik bir bar işleten Eray Uç ve ortağı Münir Öztürk aslında dünya çapında faaliyet gösteren ve Orta Doğu'daki terörist grupları finanse eden devasa bir uyuşturucu kaçakçılığı ağının parçasıydı.

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SON DAKİKA… Breaking Bad gerçek oldu: Tüm dünyanın aradığı Hizbullah’ın uyuşturucu kimyageri Eray Uç bulundu!

ESRARDAN 18 KAT DAHA GÜÇLÜ

Kimyager Uç, Türkiye'de öğrendiği yöntemlerle kurduğu laboratuvarlarında esrar çiçeğinden elde edilen, kullanıldığında ciddi halüsinasyonlara neden olan, esrardan 18 kat daha güçlü bir uyuşturucu üretiyordu. "Fas Kurusu" adı verilen uyuşturucu, kısa sürede Latin Amerika pazarında büyük ilgi gördü ve dünyanın en pahalı ve saf uyuşturucuları arasında yerini aldı. Kimyager Uç ve ortağı Münir Öztürk ne kadar uyuşturucu üreticisi gibi görünse de aslında Paraguay, Brezilya hattında faaliyet gösteren güçlü bir Hizbullah ağının üst düzey yöneticilerinden Ali Issa Chamas için çalışıyordu.

SON DAKİKA… Breaking Bad gerçek oldu: Tüm dünyanın aradığı Hizbullah’ın uyuşturucu kimyageri Eray Uç bulundu!

İSTANBUL SEVKİYATI SIRASINDA YAKALANDI

İddiaya göre Lübnan vatandaşı olan Ali Issa Chamas, 2016 yılında Paraguay Uluslararası Havaalanı'nda şampuan bidonlarının içine gizlenmiş 500 kilo rulo halinde emdirilmiş saf kokaini, İstanbul'a göndermeye çalıştığı sırada yakalandı. Chamas'in telefonundan elde edilen bilgiler doğrultusunda Eray Uç ve Münir Öztürk'te, Ciudad del Este'de deki evinde gözaltına alındı.

SON DAKİKA… Breaking Bad gerçek oldu: Tüm dünyanın aradığı Hizbullah’ın uyuşturucu kimyageri Eray Uç bulundu!

Evde, Türkiye ve Hollanda'nın yanı sıra Asya'ya göndermek üzere kullanılacak 65 varil şampuan bulundu. Chamas ve Öztürk'ün yakalanmadan kısa bir süre önce başka bir şüpheliyle Amerika Birleşik Devletleri'ne ayda 100 kilo kokain göndermek için el sıkıştıklarını belirlendi.

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