SON DAKİKA… Breaking Bad gerçek oldu: Tüm dünyanın aradığı Hizbullah’ın uyuşturucu kimyageri Eray Uç bulundu!

ESRARDAN 18 KAT DAHA GÜÇLÜ

Kimyager Uç, Türkiye'de öğrendiği yöntemlerle kurduğu laboratuvarlarında esrar çiçeğinden elde edilen, kullanıldığında ciddi halüsinasyonlara neden olan, esrardan 18 kat daha güçlü bir uyuşturucu üretiyordu. "Fas Kurusu" adı verilen uyuşturucu, kısa sürede Latin Amerika pazarında büyük ilgi gördü ve dünyanın en pahalı ve saf uyuşturucuları arasında yerini aldı. Kimyager Uç ve ortağı Münir Öztürk ne kadar uyuşturucu üreticisi gibi görünse de aslında Paraguay, Brezilya hattında faaliyet gösteren güçlü bir Hizbullah ağının üst düzey yöneticilerinden Ali Issa Chamas için çalışıyordu.