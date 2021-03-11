Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı, hangi illerde var? Cumartesi ve Pazar İstanbul, Ankara, İzmir ve il il sokağa çıkma yasağı olan iller

Hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma yasağı saatleri milyonlarca vatandaşın gündeminde yer almaya devam ediyor. 1 Mart tarihinde gerçekleştirilen Kabine Toplantısı'nın ardından, hafta içi ve hafta sonu uygulanan sokağa çıkma yasağı ile ilgili Başkan Erdoğan tarafından yeni kararlar açıklandı. Buna göre düşük ve riskli illerimizde sokağa çıkma yasağı kaldırılırken, yüksek ve çok yüksek riskli olan illerde Pazar günü sokağa çıkma yasağı uygulamasına devam kararı alındı. İstanbul gibi yüksek riskli illerde yaşayan vatandaşlar ise 13-14 Mart bu Cumartesi ve Pazar sokağa çıkma yasağı var mı, hangi illerde var sorusunun yanıtını araştırıyor. İşte konuya ilişkin detaylar ve sokağa çıkma yasağı saatleri;

HAFTA İÇİ VE HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI SAATLERİ

İçişleri Bakanlığı genelgesine göre; düşük ve orta risk grubundaki illerde hafta sonu sokağa çıkma yasağı hafta içinde olduğu gibi 21.00- 05.00 saatlerinde arasında uygulanacak.

BU CUMARTESİ VE PAZAR SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?

Yüksek ve çok yüksek risk grubunda yer alan illerimizde hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması, Cuma 21.00-Cumartesi 05.00 saatleri arasıyla Cumartesi 21.00'den başlayıp Pazar gününün tamamını kapsayıp Pazartesi günü saat 05.00'de bitecek şekilde uygulanacak olup bu illerimizde Cumartesi günleri 05.00-21.00 saatleri arasında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmayacaktır.