Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı hangi illerde var, Cumartesi ve Pazar günü sokağa çıkma yasağı var mı soruları milyonlarca vatandaşın gündeminde yer almaya devam ediyor. Bilindiği üzere, 1 Mart tarihi ile birlikte kademeli normalleşmeye geçildi. Normalleşme ile birlikte iller risk durumuna göre, düşük, orta, yüksek ve en yüksek riskli olarak gruplara ayrıldı. Yaşadığı şehirde sokağa çıkma yasağı olup olmadığını merak eden vatandaşlar, bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı, hangi illerde var sorusuna yanıt arıyor. Konuya ilişkin detayları açıklayan genelge her hafta İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanıyor. İşte hafta içi, hafta sonu, Cumartesi ve Pazar sokağa çıkma yasağı saatleri…