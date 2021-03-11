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Haberler Yaşam SON DAKİKA: Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı, hangi illerde var? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il Cumartesi Pazar sokağa çıkma yasağı olan iller

SON DAKİKA: Bu hafta sonu var mı, hangi illerde var? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il Cumartesi Pazar sokağa çıkma yasağı olan iller

Bu hafta sonu hangi illerde var, Cumartesi ve Pazar günü sokağa çıkma yasağı var mı soruları milyonlarca vatandaşın gündeminde yer almaya devam ediyor. Bilindiği üzere, 1 Mart tarihi ile birlikte kademeli normalleşmeye geçildi. Normalleşme ile birlikte iller risk durumuna göre, düşük, orta, yüksek ve en yüksek riskli olarak gruplara ayrıldı. Yaşadığı şehirde sokağa çıkma yasağı olup olmadığını merak eden vatandaşlar, bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı, hangi illerde var sorusuna yanıt arıyor. Konuya ilişkin detayları açıklayan genelge her hafta tarafından yayınlanıyor. İşte hafta içi, hafta sonu, Cumartesi ve Pazar sokağa çıkma yasağı saatleri…

Giriş Tarihi: 11.03.2021 11:25 Güncelleme Tarihi: 15.03.2021 08:57
Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı, hangi illerde var? Cumartesi ve Pazar İstanbul, Ankara, İzmir ve il il sokağa çıkma yasağı olan iller

Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı, hangi illerde var? Cumartesi ve Pazar İstanbul, Ankara, İzmir ve il il sokağa çıkma yasağı olan iller

Hafta içi ve hafta sonu saatleri milyonlarca vatandaşın gündeminde yer almaya devam ediyor. 1 Mart tarihinde gerçekleştirilen Kabine Toplantısı'nın ardından, hafta içi ve hafta sonu uygulanan sokağa çıkma yasağı ile ilgili Başkan Erdoğan tarafından yeni kararlar açıklandı. Buna göre düşük ve riskli illerimizde sokağa çıkma yasağı kaldırılırken, yüksek ve çok yüksek riskli olan illerde Pazar günü sokağa çıkma yasağı uygulamasına devam kararı alındı. İstanbul gibi yüksek riskli illerde yaşayan vatandaşlar ise 13-14 Mart bu Cumartesi ve Pazar sokağa çıkma yasağı var mı, hangi illerde var sorusunun yanıtını araştırıyor. İşte konuya ilişkin detaylar ve sokağa çıkma yasağı saatleri;

HAFTA İÇİ VE HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI SAATLERİ

genelgesine göre; düşük ve orta risk grubundaki illerde hafta sonu sokağa çıkma yasağı hafta içinde olduğu gibi 21.00- 05.00 saatlerinde arasında uygulanacak.

BU CUMARTESİ VE PAZAR SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?

Yüksek ve çok yüksek risk grubunda yer alan illerimizde hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması, Cuma 21.00-Cumartesi 05.00 saatleri arasıyla Cumartesi 21.00'den başlayıp Pazar gününün tamamını kapsayıp Pazartesi günü saat 05.00'de bitecek şekilde uygulanacak olup bu illerimizde Cumartesi günleri 05.00-21.00 saatleri arasında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmayacaktır.

Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı, hangi illerde var? Cumartesi ve Pazar İstanbul, Ankara, İzmir ve il il sokağa çıkma yasağı olan iller

Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı, hangi illerde var? Cumartesi ve Pazar İstanbul, Ankara, İzmir ve il il sokağa çıkma yasağı olan iller

Adana

Hafta sonu 21.00- 05.00 saatlerinde arasında uygulanacak

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Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı, hangi illerde var? Cumartesi ve Pazar İstanbul, Ankara, İzmir ve il il sokağa çıkma yasağı olan iller

Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı, hangi illerde var? Cumartesi ve Pazar İstanbul, Ankara, İzmir ve il il sokağa çıkma yasağı olan iller

Adıyaman

Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması, Cuma 21.00-Cumartesi 05.00 saatleri arasıyla Cumartesi 21.00'den başlayıp Pazar gününün tamamını kapsayıp Pazartesi günü saat 05.00'de bitecek.

Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı, hangi illerde var? Cumartesi ve Pazar İstanbul, Ankara, İzmir ve il il sokağa çıkma yasağı olan iller

Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı, hangi illerde var? Cumartesi ve Pazar İstanbul, Ankara, İzmir ve il il sokağa çıkma yasağı olan iller

Afyon

Hafta sonu 21.00- 05.00 saatlerinde arasında uygulanacak

Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı, hangi illerde var? Cumartesi ve Pazar İstanbul, Ankara, İzmir ve il il sokağa çıkma yasağı olan iller

Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı, hangi illerde var? Cumartesi ve Pazar İstanbul, Ankara, İzmir ve il il sokağa çıkma yasağı olan iller

Ağrı

Hafta sonu 21.00- 05.00 saatlerinde arasında uygulanacak

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