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Haberler Yaşam SON DAKİKA: Bu sene emekli olsam ne kadar maaş alırım? 4A, 4B, 4C Zamlı emekli maaşı hesaplama robotu 2022 ekranı!
Giriş Tarihi: 07.01.2022 21:05 Güncelleme Tarihi: 07.01.2022 21:05

SON DAKİKA: Bu sene emekli olsam ne kadar maaş alırım? 4A, 4B, 4C Zamlı emekli maaşı hesaplama robotu 2022 ekranı!

Zam oranının geçtiğimiz Pazartesi günü belli olmasının ardından binlerce kişi "Ne kadar emekli maaşı alırım?" sorusu yanıt aramaya başladı. Emeklilerde maaş hesaplaması yaparken sigorta başlangıç tarihi, toplam çalışılan süre, prim gün sayısı gibi birçok kriter göz önüne alınıyor. Uzun süre çalışan ve yüksek prim ödeyen sigortalıların maaşları diğerlerine göre daha yüksek oluyor. 4A, 4B, 4C Emekli maaşı hesaplama robotu bu noktada merak konusu haline geldi. Peki, Yeni yılda ne kadar emekli maaşı alırım? İşte tüm detaylar…

Şimdi emekli olsam ne kadar maaş alırım? 2022 4A, 4B, 4C Zamlı emekli maaşı hesaplama robotu!

Emekli maaş hesaplama ekranı açıklanan zamla beraber merak konusu haline geldi. Vatandaşlar yeni dönemde alacakları maaşların detaylarını merak ediyor. Yapılan açıklamaya göre, emekliler için zam yüzde 25,48 olarak açıklandı. Bu noktada "Yeni yılda ne kadar emekli maaşı alırım?" sorusu yanıt aramaya başladı. İşte 4A, 4B, 4C Emekli maaşı hesaplama robotu ve tüm detaylar…

Şimdi emekli olsam ne kadar maaş alırım? 2022 4A, 4B, 4C Zamlı emekli maaşı hesaplama robotu!

NE KADAR EMEKLİ MAAŞI ALIRIM?

Emekli maaşınız çalıştığınız süre, ödediğiniz prim miktarı gibi pek çok spesifik kritere göre hesaplanmakta. Uzun süre çalışan ve yüksek prim ödeyen sigortalıların görece daha fazla maaş aldığını gözlemlemekteyiz. Ocak ve Temmuz aylarında enflasyon farkına göre yılda iki kez zamlanan emekli maaşları hak sahibinin istediği herhangi bir banka şubesine yatırılabiliyor.

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Şimdi emekli olsam ne kadar maaş alırım? 2022 4A, 4B, 4C Zamlı emekli maaşı hesaplama robotu!

4A, 4B VE 4C EMEKLİ MAAŞI HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

4A (SGK) emeklisi olacaklar "uyg.sgk.gov.tr/AylikHesap/" adresine giderek "TC Kimlik Numarası, SSK Sicil Numarası, Baba Adı, Nüfus İl ve Doğum Tarihi" gibi bilgiler ile sorgu yapabiliyor.

4B Bağ-Kur emekli maaşı için vatandaşlar e-Devlet sistemine giriş yaparak alacakları maaşın tutarını görebilecekler. Sayfadan hizmet dökümü sayfasında yer alan 4B emekli maaşı hesaplama linkine tıklayarak esnaf veya tarım işçisi seçenekleri tercih edilmeli.

4C kamu çalışanları ise alacakları emekli aylıklarını yine uyg.sgk.gov.tr/IkramiyeMaasHesapla4c/Welcome.do adresinden istenen bilgileri doldurarak sorgulayabilecek.

Şimdi emekli olsam ne kadar maaş alırım? 2022 4A, 4B, 4C Zamlı emekli maaşı hesaplama robotu!

EMEKLİ MAAŞI HESAPLAMADA ÖNEMLİ OLAN KRİTERLER

Sigorta prim gün sayısı

Sigortalı olarak çalışılan toplam süre

Sigorta başlangıç tarihi

Emekli olmak için hak kazanılan ilk tarih

Şimdi emekli olsam ne kadar maaş alırım? 2022 4A, 4B, 4C Zamlı emekli maaşı hesaplama robotu!

"EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI 2 BİN 500 TL"

Başkan Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası "Emeklilerimizin maaşında ise enflasyon oranı kadar artış zaten yapılacak. Bunun yanında artık en düşük emekli maaşoı 2 bin 500 TL olacak." açıklamasıyla müjdeyi verdi.

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