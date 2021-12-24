SON DAKİKA: Bu yıl emekli yılbaşı ikramiyesi var mı, verilecek mi? 2022 yılbaşında emeklilere ikramiye var mı, ne zaman yatacak?

Emekli ikramiyeleri ile ilgili son dakika gelişmeleri milyonlarca vatandaşın gündeminde yer alıyor. Türkiye'de milyonlarca emekli yeni yıl ile birlikte zamlı maaşlarına kavuşacak. Zamlı maaşlarla ilgili heyecanlı bekleyiş devam ederken, akıllardaki bir diğer soru emekli ikramiyelerinin yılbaşında verilip verilmeyeceği oluyor. Bu noktada bu yıl emekli yılbaşı ikramiyesi var mı, verilecek mi soruları araştırılıyor. Bilindiği üzere emekliler her yıl iki dini bayram öncesi ikramiye alıyor. Peki, Bu yıl emekli yılbaşı ikramiyesi var mı, verilecek mi? 2022 yılbaşında emeklilere ikramiye var mı, ne zaman yatacak? İşte emekli ikramiyesine ilişkin son dakika gelişmeleri;