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Haberler Yaşam SON DAKİKA: Bu yıl emekli yılbaşı ikramiyesi var mı, verilecek mi? 2022 yılbaşında emeklilere ikramiye var mı, ne zaman yatacak?
Giriş Tarihi: 24.12.2021 09:27 Güncelleme Tarihi: 24.12.2021 09:27

SON DAKİKA: Bu yıl emekli yılbaşı ikramiyesi var mı, verilecek mi? 2022 yılbaşında emeklilere ikramiye var mı, ne zaman yatacak?

Emekli ikramiyeleri ile ilgili son dakika gelişmeleri milyonlarca vatandaşın gündeminde yer alıyor. Türkiye'de milyonlarca emekli yeni yıl ile birlikte zamlı maaşlarına kavuşacak. Zamlı maaşlarla ilgili heyecanlı bekleyiş devam ederken, akıllardaki bir diğer soru emekli ikramiyelerinin yılbaşında verilip verilmeyeceği oluyor. Bu noktada bu yıl emekli yılbaşı ikramiyesi var mı, verilecek mi soruları araştırılıyor. Bilindiği üzere emekliler her yıl iki dini bayram öncesi ikramiye alıyor. Peki, Bu yıl emekli yılbaşı ikramiyesi var mı, verilecek mi? 2022 yılbaşında emeklilere ikramiye var mı, ne zaman yatacak? İşte emekli ikramiyesine ilişkin son dakika gelişmeleri;

SON DAKİKA: Bu yıl emekli yılbaşı ikramiyesi var mı, verilecek mi? 2022 yılbaşında emeklilere ikramiye var mı, ne zaman yatacak?

Bu yıl emekli yılbaşı ikramiyesi var mı, verilecek mi soruları milyonlarca vatandaşın gündeminde yer alıyor. Bilindiği üzere yılda iki kez olmak üzere milyonlarca emekliye devlet tarafından 1100 TL bayram ikramiyesi veriliyor. Peki, emeklilere yılbaşı ikramiyesi verilecek mi? 2022 Yeni yıl öncesi emekli ikramiyeleri var mı?

EMEKLİLERE YILBAŞI İKRAMİYESİ VAR MI, VERİLECEK Mİ?

Emeklilere 2022 yılında yine bayramlarda iki kez 1100'er TL ikramiye ödenecek. Peki, emeklilere yılbaşında ikramiye verilecek mi?

İşte detaylar;

SON DAKİKA: Bu yıl emekli yılbaşı ikramiyesi var mı, verilecek mi? 2022 yılbaşında emeklilere ikramiye var mı, ne zaman yatacak?

YILBAŞINDA İKRAMİYE VERİLECEK Mİ?

Emeklilere 2022 yılında yine bayramlarda iki kez 1100'er TL ikramiye ödenecek. Ramazan ve Kurban Bayramı öncesinde emeklilerin hesaplarına 1100'er TL ikramiye yatırılacak. Yılbaşında emekli ikramiyesinin verileceğine dair resmi bir açıklama bulunmuyor.

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SON DAKİKA: Bu yıl emekli yılbaşı ikramiyesi var mı, verilecek mi? 2022 yılbaşında emeklilere ikramiye var mı, ne zaman yatacak?

EMEKLİ OCAK ZAMMI TABLOSU ŞU ŞEKİLDE

Yüzde 10.48 artışla en düşük aylık; Bağ- Kur tarım emeklilerinde bin 867 liradan 2 bin 63 liraya, esnaf emeklilerinde 2 bin 350 liradan 2 bin 596 liraya yükselecek.

SON DAKİKA: Bu yıl emekli yılbaşı ikramiyesi var mı, verilecek mi? 2022 yılbaşında emeklilere ikramiye var mı, ne zaman yatacak?

Türkiye İstatistik Kurumu'nun verilerine göre, Temmuz-Kasım enflasyonu yüzde 10.48 olarak gerçekleşti.

SON DAKİKA: Bu yıl emekli yılbaşı ikramiyesi var mı, verilecek mi? 2022 yılbaşında emeklilere ikramiye var mı, ne zaman yatacak?

Şu ana kadar gerçekleşen enflasyona göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin gelirinde 785 liraya varan artış yaşanacak.

En yüksek aylık 7 bin 492 liradan 8 bin 277 liraya çıkacak.

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