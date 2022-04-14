Haberler Yaşam Son dakika: Buça’daki katliam görüntüleri müzakereleri etkiler mi? Terör ve Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar: Rusya ve ABD siyasi hedefine ulaşmadan…

Giriş Tarihi: 14.04.2022 23:37 Güncelleme Tarihi: 14.04.2022 23:45

Son dakika: Buça’daki katliam görüntüleri müzakereleri etkiler mi? Terör ve Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar: Rusya ve ABD siyasi hedefine ulaşmadan…

Son dakika haberleri: Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları devam ederken, Kiev bölgesinde bulunan Buça kentinden gelen görüntüler kan dondurdu. Rusya askerlerinden temizlenen bölgede yapılan arama ve temizlik faaliyetlerinde çok sayıda sivilin cesedine ulaşıldı. Peki Buça'daki katliam görüntüleri barış müzakerelerini etkiler mi? Terör ve Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar, konuyla ilgili sabah.com.tr'ye yaptığı açıklamada, söz konusu görüntüler için "Son derece hassas işleyen bir sürece dahil olan kanlı bir fotoğraf. Müzakere süreçlerini zedeleyecektir." yorumunda bulundu. Rusya-Ukrayna savaşını "Jeopolitik bir savaş" olarak niteleyen Abdullah Ağar, "Rusya ve ABD siyasi hedefine ulaşmadan birbirinin kuyruğunu bırakmayacak gibi gözüküyor." dedi.