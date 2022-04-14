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Haberler Yaşam Son dakika: Buça’daki katliam görüntüleri müzakereleri etkiler mi? Terör ve Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar: Rusya ve ABD siyasi hedefine ulaşmadan…
Giriş Tarihi: 14.04.2022 23:37 Güncelleme Tarihi: 14.04.2022 23:45

Son dakika: Buça’daki katliam görüntüleri müzakereleri etkiler mi? Terör ve Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar: Rusya ve ABD siyasi hedefine ulaşmadan…

Son dakika haberleri: Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları devam ederken, Kiev bölgesinde bulunan Buça kentinden gelen görüntüler kan dondurdu. Rusya askerlerinden temizlenen bölgede yapılan arama ve temizlik faaliyetlerinde çok sayıda sivilin cesedine ulaşıldı. Peki Buça'daki katliam görüntüleri barış müzakerelerini etkiler mi? Terör ve Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar, konuyla ilgili sabah.com.tr'ye yaptığı açıklamada, söz konusu görüntüler için "Son derece hassas işleyen bir sürece dahil olan kanlı bir fotoğraf. Müzakere süreçlerini zedeleyecektir." yorumunda bulundu. Rusya-Ukrayna savaşını "Jeopolitik bir savaş" olarak niteleyen Abdullah Ağar, "Rusya ve ABD siyasi hedefine ulaşmadan birbirinin kuyruğunu bırakmayacak gibi gözüküyor." dedi.

Halil İbrahim Ülkü
Son dakika: Buça’daki katliam görüntüleri müzakereleri etkiler mi? Terör ve Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar: Rusya ve ABD siyasi hedefine ulaşmadan…

Son dakika haberleri: Rusya-Ukrayna savaşı devam ederken, Ukrayna'nın başkenti Kiev yakınlarında bulunan Buça kentinden gelen görüntüler kan dondurdu.

Son dakika: Buça’daki katliam görüntüleri müzakereleri etkiler mi? Terör ve Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar: Rusya ve ABD siyasi hedefine ulaşmadan…

Rus askerlerinden temizlenen Buça'da yapılan arama ve temizlik çalışmalarında yüzlerce sivilin cansız bedenine ulaşıldı.

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Son dakika: Buça’daki katliam görüntüleri müzakereleri etkiler mi? Terör ve Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar: Rusya ve ABD siyasi hedefine ulaşmadan…

RUSYA SAVUNMA BAKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA

Bucha'daki katliamın dünyanın gündemine oturmasının ardından Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Rusya Savunma Bakanlığı, Kiev bölgesinin Bucha kentinde sivillerin öldürüldüğü iddiasıyla Kiev rejiminin suçlamalarını reddediyor.

Son dakika: Buça’daki katliam görüntüleri müzakereleri etkiler mi? Terör ve Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar: Rusya ve ABD siyasi hedefine ulaşmadan…

Bu yerleşimin Rus silahlı kuvvetlerinin kontrolü altında olduğu süre boyunca, tek bir bölge sakini herhangi bir şiddet eyleminden zarar görmedi" denildi.

Son dakika: Buça’daki katliam görüntüleri müzakereleri etkiler mi? Terör ve Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar: Rusya ve ABD siyasi hedefine ulaşmadan…

"SÖZ KONUSU GÖRÜNTÜLER PROVOKASYON"

Açıklamada ayrıca, "Bütün bunlar, Mariupol'de doğum hastanesinde ve diğer şehirlerde olduğu gibi Bucha'dan gelen fotoğrafların ve video görüntülerinin Batı medyası için Kiev rejiminin bir başka üretimi olduğunu reddedilemez bir gerçektir" ifadeleri kullanılırken, söz konusu fotoğraf ve görüntülerin provokasyon olduğu öne sürüldü.

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