Yurdun pek çok kesiminde etkili olan ve ulaşımı büyük oranda aksatan yoğun kar yağışı İstanbul başta olmak üzere Türkiye'nin pek çok ilinde etkisini sürdürmüştü. Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son dakika hava durumu açıklamaları sonrasında kar beklenen bölgelerde valilikler tarafından kar tatili ilan edilmişti. Bugün Pazartesi okul var mı merak edenler ise "21 Mart Pazartesi bugün okullar tatil mi, hangi illerde kar tatili var?" şeklindeki sorulara yanıt aranmaya devam ediliyor.

SON DAKİKA | 21 MART PAZARTESİ BUGÜN OKULLAR TATİL Mİ, HANGİ İLLERDE KAR TATİLİ VAR?

Bugün okullar tatil mi? sorusu yanıtları ve tüm bilgiler şöyle;