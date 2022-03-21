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Haberler Yaşam Son Dakika Bugün okullar tatil mi? Meteoroloji ile 21 Mart Pazartesi bugün okullar tatil mi, hangi illerde kar tatili var? Valiliklerden peş peşe kar tatili açıklamaları geliyor
Giriş Tarihi: 21.03.2022 05:32 Güncelleme Tarihi: 21.03.2022 05:32

Son Dakika Bugün okullar tatil mi? Meteoroloji ile 21 Mart Pazartesi bugün okullar tatil mi, hangi illerde kar tatili var? Valiliklerden peş peşe kar tatili açıklamaları geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son dakika hava durumu raporu açıklamalarının ardından başta İstanbul olmak üzere yurdun pek çok kesiminde yoğun kar yağışı etkili olmuştu. Meteoroloji son dakika hava durumu verilerine göre yoğun hava muhalefeti etkili olan illerde okullar kar tatili edilmişti. Hafta sonunun bitmesiyle 21 Mart Pazartesi günü okula gitmeye hazırlanan öğrenciler yoğun olarak "21 Mart Pazartesi bugün okullar tatil mi, hangi illerde kar tatili var?" sorularına yanıt aramaya devam ediyor. Meteoroloji ve valilik açıklamalarıyla 21 Mart Pazartesi bugün okullar tatil mi, hangi illerde kar tatili var? sorularının yanıtları ve tüm detaylar.

Son Dakika Bugün okullar tatil mi? Meteoroloji ile 21 Mart Pazartesi bugün okullar tatil mi, hangi illerde kar tatili var? Valiliklerden peş peşe kar tatili açıklamaları geliyor

Yurdun pek çok kesiminde etkili olan ve ulaşımı büyük oranda aksatan yoğun kar yağışı İstanbul başta olmak üzere Türkiye'nin pek çok ilinde etkisini sürdürmüştü. Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son dakika hava durumu açıklamaları sonrasında kar beklenen bölgelerde valilikler tarafından kar tatili ilan edilmişti. Bugün Pazartesi okul var mı merak edenler ise "21 Mart Pazartesi bugün okullar tatil mi, hangi illerde kar tatili var?" şeklindeki sorulara yanıt aranmaya devam ediliyor.

SON DAKİKA | 21 MART PAZARTESİ BUGÜN OKULLAR TATİL Mİ, HANGİ İLLERDE KAR TATİLİ VAR?

Bugün okullar tatil mi? sorusu yanıtları ve tüm bilgiler şöyle;

Son Dakika Bugün okullar tatil mi? Meteoroloji ile 21 Mart Pazartesi bugün okullar tatil mi, hangi illerde kar tatili var? Valiliklerden peş peşe kar tatili açıklamaları geliyor

DÜZCE'DE KAR NEDENİYLE EĞİTİME BİR GÜN ARA VERİLDİ

Düzce'de kar yağışı nedeniyle yarın eğitime ara verildiği bildirildi.

Vali Cevdet Atay, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, meteorolojik verilere göre bölgede beklenen yoğun kar yağışı ve olumsuz hava şartları sebebiyle kent genelinde eğitim ve öğretime yarın bir gün ara verildiğini duyurdu.

Atay ayrıca, engelli ve hamile kamu çalışanlarının idari izinli sayılmalarına karar verildiğini kaydetti.

GÜMÜŞHANE'DE 2 İLÇEDE OKULLARA KAR TATİLİ

Gümüşhane'nin Torul ve Kürtün ilçelerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle yarın okullar tatil edildi, engelli ve hamile kamu personeline idari izin verildi.

Gümüşhane Valiliğinden yapılan açıklamada yoğun kar yağışı, kuvvetli buzlanma ve don olayının sağlık, ulaşım gibi olumsuz etkilerinin olabileceği değerlendirildiğinden Torul ve Kürtün ilçelerinde Milli Eğitim Bakanlığına bağlı her derece ve türdeki resmi, özel, örgün ve yaygın eğitim kurumları ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinin eğitimine 21 Mart Pazartesi tarihinde bir gün süre ile ara verildiği kaydedildi.
Açıklamada ayrıca her iki ilçede de engelli ve hamile kamu personelinin de belirtilen günde idari izinli sayılacağı ifade edildi.

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Son Dakika Bugün okullar tatil mi? Meteoroloji ile 21 Mart Pazartesi bugün okullar tatil mi, hangi illerde kar tatili var? Valiliklerden peş peşe kar tatili açıklamaları geliyor

AMASYA'DA TAŞIMALI EĞİTİME 1 GÜN ARA VERİLDİ

Amasya'da kar yağışı nedeniyle il genelinde taşımalı eğitime 1 gün ara verildi.
Amasya Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada 21 Mart 2022 Pazartesi günü yoğun kar yağışı nedeniyle taşımalı eğitime 1 ( bir) gün ara verildiği duyuruldu.

IĞDIR'IN TUZLUCA İLÇESİNDEKİ OKULLAR YARIN TATİL EDİLDİ

Iğdır'da etkili olan kar nedeniyle Tuzluca ilçesinde yarın eğitime ara verildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yoğun karın etkili olduğu Tuzluca ilçesindeki tüm resmi ve özel okullarda yarın eğitim yapılmayacağı belirtildi.

Son Dakika Bugün okullar tatil mi? Meteoroloji ile 21 Mart Pazartesi bugün okullar tatil mi, hangi illerde kar tatili var? Valiliklerden peş peşe kar tatili açıklamaları geliyor

BOLU'DA KAR NEDENİYLE EĞİTİME BİR GÜN ARA VERİLDİ

Bolu'da kar yağışı nedeniyle yarın eğitime ara verilmesi kararlaştırıldı.

Vali Ahmet Ümit, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, olumsuz hava koşullarından dolayı il genelinde resmi ve özel okul öncesi eğitim kurumları, ilkokul ve ortaokullar, liseler, rehabilitasyon merkezleri, halk eğitimi merkezlerinde yarın eğitim öğretime ara verileceğini duyurdu.

Ümit, ayrıca, engelli ve hamile kamu çalışanlarının idari izinli sayılmalarına karar verildiğini bildirdi.

TOKAT'TA TAŞIMALI EĞİTİME KAR ENGELİ

Tokat ve ilçelerinde kar, buzlanma ve olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın taşımalı eğitime ara verildi.

Valilikten yapılan açıklamada, kar ve soğuk havanın etkili olduğu bildirildi.

Açıklamada, olumsuz hava koşulları nedeniyle Tokat ve ilçelerde 21 Mart Pazartesi taşımalı eğitime ara verildiği duyuruldu.

Son Dakika Bugün okullar tatil mi? Meteoroloji ile 21 Mart Pazartesi bugün okullar tatil mi, hangi illerde kar tatili var? Valiliklerden peş peşe kar tatili açıklamaları geliyor

ARDAHAN'DA KAR NEDENİYLE EĞİTİME BİR GÜN ARA VERİLDİ

Ardahan'da yoğun kar ve tipi nedeniyle eğitime yarın ara verildi.

İl Milli Eğitim Müdürü Erhan Bulut, AA muhabirine, kent genelinde devam eden yoğun kar ve tipinin ulaşımı aksattığını söyledi.

Karın kent genelinde şiddetini arttırdığını belirten Bulut, "Bu yüzden il ve ilçelerdeki ilk ve orta dereceli tüm okullarda eğitime yarın ara verdik." dedi.

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