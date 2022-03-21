Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son dakika hava durumu raporu açıklamalarının ardından başta İstanbul olmak üzere yurdun pek çok kesiminde yoğun kar yağışı etkili olmuştu. Meteoroloji son dakika hava durumu verilerine göre yoğun hava muhalefeti etkili olan illerde okullar kar tatili edilmişti. Hafta sonunun bitmesiyle 21 Mart Pazartesi günü okula gitmeye hazırlanan öğrenciler yoğun olarak "21 Mart Pazartesi bugün okullar tatil mi, hangi illerde kar tatili var?" sorularına yanıt aramaya devam ediyor. Meteoroloji ve valilik açıklamalarıyla 21 Mart Pazartesi bugün okullar tatil mi, hangi illerde kar tatili var? sorularının yanıtları ve tüm detaylar.