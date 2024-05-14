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SON DAKİKA: Bulunan kemik parçaları Korhan Berzeg’e mi ait? DNA testi sonucu belli oldu
Giriş Tarihi: 14.05.2024 12:15
Güncelleme Tarihi: 14.05.2024
12:17
SON DAKİKA: Bulunan kemik parçaları Korhan Berzeg’e mi ait? DNA testi sonucu belli oldu
Son dakika haberleri: Türkiye, aylardır kayıp ekonomist Korhan Berzeg olayında yaşanan gelişmeleri yakından takip ediyor. Jandarma ekiplerinin kadavra arama köpekleri eşliğinde detaylı arama çalışmalarında ulaşılan kemiklere yapılan DNA testinin sonucu belli oldu. Peki bulunan kemikler Korhan Berzeg'e mi ait? İşte son dakika haberinin detayları...