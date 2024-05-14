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Haberler Yaşam SON DAKİKA: Bulunan kemik parçaları Korhan Berzeg’e mi ait? DNA testi sonucu belli oldu
Giriş Tarihi: 14.05.2024 12:15 Güncelleme Tarihi: 14.05.2024 12:17

SON DAKİKA: Bulunan kemik parçaları Korhan Berzeg’e mi ait? DNA testi sonucu belli oldu

Son dakika haberleri: Türkiye, aylardır kayıp ekonomist Korhan Berzeg olayında yaşanan gelişmeleri yakından takip ediyor. Jandarma ekiplerinin kadavra arama köpekleri eşliğinde detaylı arama çalışmalarında ulaşılan kemiklere yapılan DNA testinin sonucu belli oldu. Peki bulunan kemikler Korhan Berzeg'e mi ait? İşte son dakika haberinin detayları...

DHA
SON DAKİKA: Bulunan kemik parçaları Korhan Berzeg’e mi ait? DNA testi sonucu belli oldu

Son dakika haberleri: 17 Haziran'da Balıkesir Gönen'deki evinden yürüyüş yapmak için ayrılan, bir daha da kendisinden haber alınamayan ünlü ekonomist Korhan Berzeg'i arama çalışmaları 30 Nisan'da sona erdi. İstanbul Jandarma Komutanlığı'nın kadavra arama köpeği 'Duman' tarafından dere yatağı ve etrafında kemik parçaları bulundu, DNA testi için analizi için İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Olayı aydınlatacak DNA testi sonuçları bugün belli oldu. İşte detaylar...

SON DAKİKA: Bulunan kemik parçaları Korhan Berzeg’e mi ait? DNA testi sonucu belli oldu

KİMLİK, KREDİ KARTI, KIYAFET VE KEMİK PARÇALARI BULUNDU

İstanbul'dan Balıkesir'in Gönen ilçesindeki yazlık evine gelen ve 17 Haziran 2023'te kaybolan ekonomist Korhan Berzeg'e dair 312 gün sonra yeni bir gelişme yaşandı. Gelgeç Mahallesi Muhtarı Ahmet Gülay, 23 Nisan'da yazlık evin olduğu Armutlu Mahallesi'nin 3,5 kilometre uzağındaki dere kenarında Berzeg'e ait kimlik ve kredi kartı ile kıyafet ve insana ait olduğu değerlendirilen kemik parçaları buldu. Gülay'ın, mahalleye gelen su hattında yaşanan sorun nedeniyle dere kenarına gittiği öğrenildi.

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SON DAKİKA: Bulunan kemik parçaları Korhan Berzeg’e mi ait? DNA testi sonucu belli oldu

BULUNAN KIYAFET VE KEMİKLER İNCELENMEK ÜZERE TOPLANDI

Olay yeri incelemesinde; paça kısımları parçalanmış pantolonun cebinde yine parçalanmış kahverengi cüzdan ve içerisinde Korhan Berzeg adına düzenlenmiş 3 farklı bankaya ait kredi kartı, 1 banka kartı, ⁠parçalanmış halde İstanbul ücretsiz taşıma kartı, İstanbul Mavi kart, yine Korhan Berzeg adına düzenlenmiş sürücü belgesi ve kimlik kartı ile 1'i parçalanmış 5 adet 10 TL, ⁠1 adet 100 TL, ⁠1 adet 50 TL, 1 araç anahtarı ile muhtelif anahtarlar bulundu. Bulunan kıyafet, malzemeler ve kemikler incelenmek üzere toplandı.

SON DAKİKA: Bulunan kemik parçaları Korhan Berzeg’e mi ait? DNA testi sonucu belli oldu

DNA TESTİ SONUCU BELLİ OLDU

Üzerinde doku olmayan, kalça ve göğüs kafesine ait olduğu değerlendirilen kemik parçaları da İstanbul Adli Tıp Kurumu Başkanlığı'na gönderildi. Bu süreçte kızı Nisa Berzeg'ten kan örneği alındı. İncelemede, kemik parçaları ile kızından alınan kan örneğinin DNA'sının eşleştiği açıklandı. Böylece kaybolduktan 316 gün sonra Korhan Berzeg'in öldüğü kesinleşti.

Diğer yandan 24 Nisan'da Korhan Berzeg'in diğer kemiklerini bulmak için arama başlatıldı. Bu çalışmaların 3'üncü gününde çalılar arasında 1 kemik parçası, 4'üncü gününde kol kemiğine benzeyen 1 kemik ile Berzeg'e ait gömleğin parçaları bulundu.

SON DAKİKA: Bulunan kemik parçaları Korhan Berzeg’e mi ait? DNA testi sonucu belli oldu

SIRTLAN SALDIRISI İHTİMALİ...

Armutlu Mahallesi Fındıklı Deresi mevkisi ile Turplu ve Gelgeç mahallelerindeki ormanda, 4 gün boyunca yapılan arama çalışmaları, 5'inci günde 2 koldan yürütülmeye başlandı. Kemiklerin yabani hayvanlar tarafından dere kenarına taşınmış olabileceği değerlendirilirken, ekipler Gelgeç Mahallesi'ndeki su hattının başlangıcından Armutlu Mahallesi Fındıklı Deresi mevkisine doğru arama yaptı. Bölgenin aynı zamanda sırtlanların üreme alanı olduğu belirtildi.

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