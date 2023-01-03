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Haberler Yaşam Son dakika: Bursa'da yoğun sis nedeniyle zincirleme kaza! 10 araç birbirine girdi, çok sayıda yaralı var
Giriş Tarihi: 03.01.2023 12:58 Güncelleme Tarihi: 03.01.2023 13:14

Son dakika: Bursa'da yoğun sis nedeniyle zincirleme kaza! 10 araç birbirine girdi, çok sayıda yaralı var

Son dakika haberleri: Bursa'da, yoğun sisin görüş mesafesini düşürdüğü İzmir-İstanbul Otoyolu Bursa Batı Gişeleri yakında 10 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kazada 7 kişi yaralandı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Son dakika: Bursa’da yoğun sis nedeniyle zincirleme kaza! 10 araç birbirine girdi, çok sayıda yaralı var

Son dakika haberleri: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından Trakya, İstanbul, Çanakkale, Balıkesir, Bursa'nın batısı ve Manisa için özellikle gece ve sabah saatlerinde yer yer yoğun olmak üzere sis uyarısı yapılmıştı.

Son dakika: Bursa’da yoğun sis nedeniyle zincirleme kaza! 10 araç birbirine girdi, çok sayıda yaralı var

Uyarıların ardından Bursa'da sabah saatlerinde etkili olan yoğun sis nedeniyle görüş mesafesinin düştüğü İzmir-İstanbul Otoyolu Bursa Batı Gişeleri yakınlarında 2 TIR, minibüs ve 6 otomobilin karıştığı kaza meydana geldi.

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Son dakika: Bursa’da yoğun sis nedeniyle zincirleme kaza! 10 araç birbirine girdi, çok sayıda yaralı var

7 KİŞİ YARALANDI

Kazada, araçlarda bulunanlardan 7'si yaralandı.

Son dakika: Bursa’da yoğun sis nedeniyle zincirleme kaza! 10 araç birbirine girdi, çok sayıda yaralı var

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Bursa Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Son dakika: Bursa’da yoğun sis nedeniyle zincirleme kaza! 10 araç birbirine girdi, çok sayıda yaralı var

YARALILARIN HAYATİ TEHLİKELERİ BULUNMUYOR

Tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

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