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Son dakika: Bursa'da yoğun sis nedeniyle zincirleme kaza! 10 araç birbirine girdi, çok sayıda yaralı var
Giriş Tarihi: 03.01.2023 12:58
Güncelleme Tarihi: 03.01.2023
13:14
Son dakika: Bursa'da yoğun sis nedeniyle zincirleme kaza! 10 araç birbirine girdi, çok sayıda yaralı var
Son dakika haberleri: Bursa'da, yoğun sisin görüş mesafesini düşürdüğü İzmir-İstanbul Otoyolu Bursa Batı Gişeleri yakında 10 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kazada 7 kişi yaralandı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.