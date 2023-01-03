Son dakika: Bursa’da yoğun sis nedeniyle zincirleme kaza! 10 araç birbirine girdi, çok sayıda yaralı var

Son dakika haberleri: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından Trakya, İstanbul, Çanakkale, Balıkesir, Bursa'nın batısı ve Manisa için özellikle gece ve sabah saatlerinde yer yer yoğun olmak üzere sis uyarısı yapılmıştı.