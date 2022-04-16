Haberler Yaşam SON DAKİKA | Büşra Koçak İzmir'de beton mikserinin altında kalmıştı! Bu detay yürekleri dağladı…

Giriş Tarihi: 16.04.2022 18:36 Güncelleme Tarihi: 16.04.2022 18:40

SON DAKİKA | Büşra Koçak İzmir'de beton mikserinin altında kalmıştı! Bu detay yürekleri dağladı…

Son dakika haberleri… Feci olay İzmir'in Bornova İlçesinde meydana geldi. Lise öğrencisi Büşra Koçak, karşıdan karşıya geçmek isterken beton mikserinin altında kalarak feci şekilde yaşamını yitirdi. Büşra Koçak'ın 3 gün önce bir restoranda staja başladığı belirtilirken kazanın mesai bitiminden sonra evine giderken meydana geldiği aktarıldı. Kazanın ardından gözaltına alınan mikser şoförü ise tutuklandı. Öte yandan Büşra Koçak'ın amcası aşçı olan amcası Hakan Koçak genç kızın hayalini açıkladı. İşte kahreden ölümde yürekleri dağlayan o detay…