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Son dakika: Büyükçekmece'de bir inşaat alanında kazı yapıldığı sırada cesetler bulundu! Eski mezarlık şüphesi...
Giriş Tarihi: 02.11.2022 14:22
Güncelleme Tarihi: 02.11.2022
14:22
Son dakika: Büyükçekmece'de bir inşaat alanında kazı yapıldığı sırada cesetler bulundu! Eski mezarlık şüphesi...
Son dakika haberleri: İstanbul Büyükçekmece'de kırsal bir alanda eski bina yerine yeni inşaat alanında kazı yapıldığı sırada insana ait kemikler bulundu. Olay yerine polis sevk edildi. Yapılan ilk incelemelerde 4 adet iskeletin dini usullere göre kefenlenerek defnedildiği değerlendirildi.