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Haberler Yaşam Son dakika: Büyükçekmece'de bir inşaat alanında kazı yapıldığı sırada cesetler bulundu! Eski mezarlık şüphesi...
Giriş Tarihi: 02.11.2022 14:22 Güncelleme Tarihi: 02.11.2022 14:22

Son dakika: Büyükçekmece'de bir inşaat alanında kazı yapıldığı sırada cesetler bulundu! Eski mezarlık şüphesi...

Son dakika haberleri: İstanbul Büyükçekmece'de kırsal bir alanda eski bina yerine yeni inşaat alanında kazı yapıldığı sırada insana ait kemikler bulundu. Olay yerine polis sevk edildi. Yapılan ilk incelemelerde 4 adet iskeletin dini usullere göre kefenlenerek defnedildiği değerlendirildi.

Yunus Emre KAVAK
MUSTAFA KAYA
Son dakika: Büyükçekmece’de bir inşaat alanında kazı yapıldığı sırada cesetler bulundu! Eski mezarlık şüphesi...

Son dakika haberleri: Eski küçük bir mezarlık olduğu değerlendirmesi yapılırken bölgedeki incelemelerin sürdüğü öğrenildi.

Son dakika: Büyükçekmece’de bir inşaat alanında kazı yapıldığı sırada cesetler bulundu! Eski mezarlık şüphesi...

İskeletlerin yanlarında 1900'lü yıllara ait olduğu düşünülen metal paralar da bulunurken kazı yapılan alanın eski mezarlık olabileceği belirtildi.

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Son dakika: Büyükçekmece’de bir inşaat alanında kazı yapıldığı sırada cesetler bulundu! Eski mezarlık şüphesi...

Büyükçekmece Karaağaç Mahallesi Eskice Yolu Caddesi'nde inşaat şantiye alanında dün kazı yapıldığı sırada 2 kişiye ait iskelet bulundu.

Son dakika: Büyükçekmece’de bir inşaat alanında kazı yapıldığı sırada cesetler bulundu! Eski mezarlık şüphesi...

Bugün devam edilen kazılarda da 2 kişiye ait iskelet parçalarıyla yanlarında 1900'lü yıllara ait olduğu düşünülen metal paralar bulundu.

Son dakika: Büyükçekmece’de bir inşaat alanında kazı yapıldığı sırada cesetler bulundu! Eski mezarlık şüphesi...

Kemik parçaları ile metal paralar muhafaza altına alınırken, kazı yapılan alanın eski mezarlık olabileceği belirtildi. Olayla ilgili incelemeler devam ediyor.

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