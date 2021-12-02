HaberlerYaşamSon dakika: Caddebostan Sahilde lodos sonrası kabus gibi görüntü! Her yeri kırmızı yosun sardı: Eko sistem çöküyor...
Giriş Tarihi: 02.12.2021 12:41Güncelleme Tarihi: 02.12.2021 12:41
Son dakika: Caddebostan Sahilde lodos sonrası kabus gibi görüntü! Her yeri kırmızı yosun sardı: Eko sistem çöküyor...
Son dakika haberi: İstanbul'da etkili olan lodos sonrası Caddebostan Sahili kırmızıya büründürdü. Dev dalgalarla birlikte kıyıya vuran kırmızı renkli yosunları temizlemek için belediye ekipleri sabah saatlerinden itibaren çalışmaya devam ediyor.