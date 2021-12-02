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Haberler Yaşam Son dakika: Caddebostan Sahilde lodos sonrası kabus gibi görüntü! Her yeri kırmızı yosun sardı: Eko sistem çöküyor...
Giriş Tarihi: 02.12.2021 12:41 Güncelleme Tarihi: 02.12.2021 12:41

Son dakika: Caddebostan Sahilde lodos sonrası kabus gibi görüntü! Her yeri kırmızı yosun sardı: Eko sistem çöküyor...

Son dakika haberi: İstanbul'da etkili olan lodos sonrası Caddebostan Sahili kırmızıya büründürdü. Dev dalgalarla birlikte kıyıya vuran kırmızı renkli yosunları temizlemek için belediye ekipleri sabah saatlerinden itibaren çalışmaya devam ediyor.

Son dakika: Caddebostan Sahilde lodos sonrası kabus gibi görüntü! Her yeri kırmızı yosun sardı: Eko sistem çöküyor...

İstanbul'da etkili olan lodos nedeniyle Kadıköy Caddebostan sahilini kırmızı yosunlar kapladı. Sahile vuran dev dalgalar nedeniyle kırmızı renkli yosunlar sahil ve kayalıkları kapladı.

Son dakika: Caddebostan Sahilde lodos sonrası kabus gibi görüntü! Her yeri kırmızı yosun sardı: Eko sistem çöküyor...

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekipleir de sahil boyunca kırmızı renkli yosunları iş makineleriyle topladı. Kamyonlar dolusu kırmızı yosun toplandı.

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Son dakika: Caddebostan Sahilde lodos sonrası kabus gibi görüntü! Her yeri kırmızı yosun sardı: Eko sistem çöküyor...

ÖZELLİKLE RENKLERİ DİKKATİMİ ÇEKİYOR

Sahilde spor yapan Özlem Zenginyürek, "Bu mevsimlerde oluyor sanırım. Birkaç gündür fazla var sahil kıyılarında, belediye ekipleri bunlarla ilgili çalışma yapıyorlar. Bugün de çok fazla lodos var. Bunun da etkisiyle kıyıya taşınma olabilir.

Son dakika: Caddebostan Sahilde lodos sonrası kabus gibi görüntü! Her yeri kırmızı yosun sardı: Eko sistem çöküyor...

Umarım en kısa zamanlarda temizlenir" dedi Bir başka kişi ise, "Yosunlar nedeniyle sahilinin durumu çok kötü, buranın temizlenmesi lazım. Bostancı sahiline kadar yosun var diyebilirim" diye konuştu.

Son dakika: Caddebostan Sahilde lodos sonrası kabus gibi görüntü! Her yeri kırmızı yosun sardı: Eko sistem çöküyor...

SU KALİTESİNİN DÜŞTÜĞÜNÜ GÖSTERİYOR

Kırmızı yosunlar daha öncede Kadıköy sahilini kaplamıştı. Eski İstanbul Üniversitesi Su Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Meriç Albay yaptığı açıklamada, "Alglerin bu kadar çoğalması hoş bir şey değil. Su kalitesindeki bozulmayı gösteriyor. Bu suya istemediğimiz oranda azot, fosfor girdisinin olduğunu gösteriyor.

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