Son dakika: Caddebostan Sahilde lodos sonrası kabus gibi görüntü! Her yeri kırmızı yosun sardı: Eko sistem çöküyor...

ÖZELLİKLE RENKLERİ DİKKATİMİ ÇEKİYOR



Sahilde spor yapan Özlem Zenginyürek, "Bu mevsimlerde oluyor sanırım. Birkaç gündür fazla var sahil kıyılarında, belediye ekipleri bunlarla ilgili çalışma yapıyorlar. Bugün de çok fazla lodos var. Bunun da etkisiyle kıyıya taşınma olabilir.