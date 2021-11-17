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Haberler Yaşam SON DAKİKA | Can Göktuğ Boz vahşetten sonra bakın neler yapmış! Türkiye samuray kılıçlı katili konuşuyor!
Giriş Tarihi: 17.11.2021 13:25 Güncelleme Tarihi: 17.11.2021 13:39

SON DAKİKA | Can Göktuğ Boz vahşetten sonra bakın neler yapmış! Türkiye samuray kılıçlı katili konuşuyor!

Son dakika: Samuray kılıçlı katil Can Göktuğ Boz vahşetten sonra neler yaptığı ortaya çıktı. Katil Boz'un, eşofmanının altını değiştirdiği anlaşıldı. İşte Türkiye'nin konuştuğu vahşetin son dakika detayları

SON DAKİKA | Can Göktuğ Boz vahşetten sonra bakın neler yapmış! Türkiye samuray kılıçlı katili konuşuyor!

SON DAKİKA: CAN GÖKTUĞ BOZ EŞOFMANININ ALTINI DEĞİŞTİRMİŞ

Son dakika: Başak Cengiz cinayetinde yeni bilgiler ortaya çıktı. Cinayeti spor yaptıktan sonra eve gittiğinde içine karamsarlık ve mutsuzluk çöktüğü için işlediğini söyleyen katil Can Göktuğ Boz'un, evine gittikten sonra kanlı kılıcı banyoda yıkadığı, eşofmanının altını değiştirdiği de tutanaklara geçirildi.

SON DAKİKA | Can Göktuğ Boz vahşetten sonra bakın neler yapmış! Türkiye samuray kılıçlı katili konuşuyor!

Eve gelen polislere önce direnen katil Boz'un yere yatırılıp, kelepçelendiği de tutanaklara yansıdı.

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SON DAKİKA | Can Göktuğ Boz vahşetten sonra bakın neler yapmış! Türkiye samuray kılıçlı katili konuşuyor!

TÜRKİYE SAMURAY KILIÇLI KATİLİ KONUŞUYOR

Katil zanlısının evinde yatak odasında yatağının üzerinde ve bir başka odada bulunan 12 adet kasatura, 7 adet döner bıçağı, 3 bıçak, biri cinayet silahı olan samuray kılıcı toplam 4 kılıç, çakı, beyzbol sopası da tutanaklara geçirildi.

SON DAKİKA | Can Göktuğ Boz vahşetten sonra bakın neler yapmış! Türkiye samuray kılıçlı katili konuşuyor!

DOSYAYA GİREN PSİKOLOJİK TEDAVİ RAPORU YOK

Öte yandan korkunç cinayetin zanlısı Can Göktuğ Boz'un psikolojik tedavi gördüğüne ilişkin şu aşamada dosyaya giren herhangi bir belge ve ya rapor olmadığı öğrenildi.

SON DAKİKA | Can Göktuğ Boz vahşetten sonra bakın neler yapmış! Türkiye samuray kılıçlı katili konuşuyor!

Ailesinin psikolojik tedavi gördüğünü söylediği katil Can Göktuğ Boz'un, ifadesinde uyuşturucu kullandığı için 7 yıl önce bir hastanede 17 gün yatarak tedavi olduğunu, unutkanlık nedeniyle de 5 yıl önce tedavi gördüğünü söylediği kaydedildi.

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