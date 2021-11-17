SON DAKİKA | Can Göktuğ Boz vahşetten sonra bakın neler yapmış! Türkiye samuray kılıçlı katili konuşuyor!

DOSYAYA GİREN PSİKOLOJİK TEDAVİ RAPORU YOK



Öte yandan korkunç cinayetin zanlısı Can Göktuğ Boz'un psikolojik tedavi gördüğüne ilişkin şu aşamada dosyaya giren herhangi bir belge ve ya rapor olmadığı öğrenildi.