SON DAKİKA | Can Göktuğ Boz’un yeni fotoğrafı ortaya çıktı! Başak Cengiz’i katleden cani vahşetten önce buradaydı!

Son dakika haberi: Türkiye mimar Başak Cengiz'e ağladı... Tüyler ürperten vahşet geçen hafta İstanbul Ataşehir'de yaşandı. Mimar Başak Cengiz yolda yürürken Can Göktuğ Boz isimli canavarın samuray kılıçlı saldırısına uğradı. 28 yaşındaki talihsiz genç kadın kurtarılamadı. Dehşet anları kameralara saniye saniye yansıdı. Cengiz, Ankara'da sonsuzluğa uğurlandı. Gözaltına alınan cani ise tutuklandı. Son Dakika: Başak Cengiz'in samuray kılıcıyla öldürülme anı görüntüleri ortaya çıktı! İşte o anlar KATİL CAN GÖKTUĞ BOZ: 'DÜŞÜNDÜM Kİ KADIN DİRENEMEZ' Katil Can Göktuğ Boz, sorgusunda 'Ben evden çıkarken birini öldürmeye planladım, hayata karşı bazı kuşkularım vardı. Düşündüm ki kadın direnemez o yüzden onu öldürdüm ama pişmanım' ifadelerini kullanmıştı. 'HASTALIĞIM YOK' Cani ayrıca; Uyuşturucu ve unutkanlık nedeniyle tedavi gördüğünü, bir hastalığı olmadığını da açıklamıştı. Katil, Türkiye'nin kanını donduran vahşetten hemen önce spor salonuna gittiğini anlatmıştı. Boz'un gittiği özel spor salonuna ait üyelik kartının görüntüsü ortaya çıktı. CAN GÖKTUĞ BOZ 1 YILLIK ÜYELİK YAPTIRMIŞ Söz konusu karta göre; Boz'un spor salonuna bir yıllık üyelik yaptırdığı anlaşıldı. Boz cinayetten önce oturduğu sitenin yakınında bulunan bu salonda spor yaptı. 'SIK SIK SPOR YAPARDI' Samuray kılıçlı katil Can Göktuğ'un babası da yaptığı açıklamalarda cani evladının sık sık spor salonuna gittiğini vurgulamıştı. 'SPOR YAP TUZAK KUR KARNINA BIÇAK SAPLA' Göktuğ'un evindeki duvarlarda ise 'Spor yap', 'Tuzak kur', 'Karnına bıçak sapla', 'Haziran, Mayıs, Nisan', 'Osman'ı öldür' şeklinde yazılar vardı.