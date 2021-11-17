SON DAKİKA | Can Göktuğ Boz’un yeni fotoğrafı ortaya çıktı! Başak Cengiz’i katleden cani vahşetten önce buradaydı!

KATİL CAN GÖKTUĞ BOZ: 'DÜŞÜNDÜM Kİ KADIN DİRENEMEZ'

Katil Can Göktuğ Boz, sorgusunda "Ben evden çıkarken birini öldürmeye planladım, hayata karşı bazı kuşkularım vardı. Düşündüm ki kadın direnemez o yüzden onu öldürdüm ama pişmanım" ifadelerini kullanmıştı.