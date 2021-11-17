Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam SON DAKİKA | Can Göktuğ Boz’un yeni fotoğrafı ortaya çıktı! Başak Cengiz’i katleden cani vahşetten önce buradaydı!
Giriş Tarihi: 17.11.2021 10:05 Güncelleme Tarihi: 17.11.2021 10:12

SON DAKİKA | Can Göktuğ Boz’un yeni fotoğrafı ortaya çıktı! Başak Cengiz’i katleden cani vahşetten önce buradaydı!

Son dakika: Can Göktuğ Boz isimli cani, Başak Cengiz'e samuray kılıcıyla saldırdı. Talihsiz genç kadın kurtarılamadı. Canavar Boz'un ise yeni fotoğrafı ortaya çıktı. Katil cinayetten önce buradaydı. İşte son dakika haberinin detayları...

AYKUT SONCU
SON DAKİKA | Can Göktuğ Boz’un yeni fotoğrafı ortaya çıktı! Başak Cengiz’i katleden cani vahşetten önce buradaydı!

Son dakika haberi: Türkiye mimar Başak Cengiz'e ağladı... Tüyler ürperten vahşet geçen hafta İstanbul Ataşehir'de yaşandı.

SON DAKİKA | Can Göktuğ Boz’un yeni fotoğrafı ortaya çıktı! Başak Cengiz’i katleden cani vahşetten önce buradaydı!

Mimar Başak Cengiz yolda yürürken Can Göktuğ Boz isimli canavarın samuray kılıçlı saldırısına uğradı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
SON DAKİKA | Can Göktuğ Boz’un yeni fotoğrafı ortaya çıktı! Başak Cengiz’i katleden cani vahşetten önce buradaydı!

28 yaşındaki talihsiz genç kadın kurtarılamadı. Dehşet anları kameralara saniye saniye yansıdı. Cengiz, Ankara'da sonsuzluğa uğurlandı. Gözaltına alınan cani ise tutuklandı.

Son Dakika: Başak Cengiz'in samuray kılıcıyla öldürülme anı görüntüleri ortaya çıktı! İşte o anlar

SON DAKİKA | Can Göktuğ Boz’un yeni fotoğrafı ortaya çıktı! Başak Cengiz’i katleden cani vahşetten önce buradaydı!

KATİL CAN GÖKTUĞ BOZ: 'DÜŞÜNDÜM Kİ KADIN DİRENEMEZ'

Katil Can Göktuğ Boz, sorgusunda "Ben evden çıkarken birini öldürmeye planladım, hayata karşı bazı kuşkularım vardı. Düşündüm ki kadın direnemez o yüzden onu öldürdüm ama pişmanım" ifadelerini kullanmıştı.

SON DAKİKA | Can Göktuğ Boz’un yeni fotoğrafı ortaya çıktı! Başak Cengiz’i katleden cani vahşetten önce buradaydı!

'HASTALIĞIM YOK'

Cani ayrıca; Uyuşturucu ve unutkanlık nedeniyle tedavi gördüğünü, bir hastalığı olmadığını da açıklamıştı.

SON DAKİKA