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Son dakika | Can Paksoy'a Yargıtay'dan bir şok daha! Nazlı Sinem Erköseoğlu'nun ölümünde yeni gelişme
Giriş Tarihi: 02.05.2025 07:24
Güncelleme Tarihi: 02.05.2025
07:25
Son dakika haberi... 2010 yılında İstanbul'da bir apartman boşluğunda cesedi bulunan Nazlı Sinem Erköseoğlu'nun apartmanın sekizinci katından düşerek hayatını kaybettiği olayda yeni bir yargı süreci başladı. Kamuoyunda geniş yankı uyandıran ve uzun yıllardır süren Can Paksoy davasında Yargıtay 1. Ceza Dairesi, yerel mahkemenin ikinci kez verdiği beraat kararını da bozdu. Daire Başkanı "ölümün intihar mı yoksa cinayet mi olduğuna dair şüphelerin giderilemediğini" belirterek kararda karşı oy kullandı ve dosya nihai kararı verecek Yargıtay Ceza Genel Kurulu'na gönderildi.