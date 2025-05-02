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Haberler Yaşam Son dakika | Can Paksoy'a Yargıtay'dan bir şok daha! Nazlı Sinem Erköseoğlu'nun ölümünde yeni gelişme
Giriş Tarihi: 02.05.2025 07:24 Güncelleme Tarihi: 02.05.2025 07:25

Son dakika | Can Paksoy'a Yargıtay'dan bir şok daha! Nazlı Sinem Erköseoğlu'nun ölümünde yeni gelişme

Son dakika haberi... 2010 yılında İstanbul'da bir apartman boşluğunda cesedi bulunan Nazlı Sinem Erköseoğlu'nun apartmanın sekizinci katından düşerek hayatını kaybettiği olayda yeni bir yargı süreci başladı. Kamuoyunda geniş yankı uyandıran ve uzun yıllardır süren Can Paksoy davasında Yargıtay 1. Ceza Dairesi, yerel mahkemenin ikinci kez verdiği beraat kararını da bozdu. Daire Başkanı "ölümün intihar mı yoksa cinayet mi olduğuna dair şüphelerin giderilemediğini" belirterek kararda karşı oy kullandı ve dosya nihai kararı verecek Yargıtay Ceza Genel Kurulu'na gönderildi.

Halit TURAN
Son dakika | Can Paksoy’a Yargıtay’dan bir şok daha! Nazlı Sinem Erköseoğlu’nun ölümünde yeni gelişme

Son dakika haberi! 26 Eylül 2010 tarihinde Nazlı Sinem Erköseoğlu'nun şüpheli ölümüyle ilgili yargılanan Can Paksoy hakkında İstanbul 19. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 2020 yılında verilen beraat kararı, Yargıtay 1. Ceza Dairesi tarafından 2023'te bozulmuştu.

Son dakika | Can Paksoy’a Yargıtay’dan bir şok daha! Nazlı Sinem Erköseoğlu’nun ölümünde yeni gelişme

Yargıtay'ın "mahkûmiyet verilmeli" yönündeki bu kararına rağmen, yerel mahkeme 2024 yılında bir kez daha direnerek Paksoy'un beraatine hükmetti.

İtirazlar üzerine dosya yeniden Yargıtay 1. Ceza Dairesine geldi.

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Son dakika | Can Paksoy’a Yargıtay’dan bir şok daha! Nazlı Sinem Erköseoğlu’nun ölümünde yeni gelişme

YARGITAY : "KASTEN ÖLDÜRDÜ, BERAAT KARARI HATALI"

Yerel mahkemenin direnme kararı sonrasında Yargıtay 1. Ceza Dairesinin verdiği yeni kararında; olay yeri incelemesi, adli tıp bulguları, DNA analizleri, HTS kayıtları ve sanığın çelişkili savunmaları birlikte değerlendirildiğinde, Can Paksoy'un "kasten öldürme" suçunu işlediğinin sabit olduğunu belirtildi. Kararda, maktulün elbisesi ve iç çamaşırlarında sanığa ait DNA örneklerinin bulunması, düşme biçimiyle uyumsuz kafa travması, pencere çevresinde maktule ait herhangi bir iz bulunmaması ve sanığın davranışlarındaki çelişkiler öne çıkarıldı.

Son dakika | Can Paksoy’a Yargıtay’dan bir şok daha! Nazlı Sinem Erköseoğlu’nun ölümünde yeni gelişme

Özellikle Paksoy'un annesiyle yaptığı telefon görüşmeleri ve olay sonrası uçağa binerek İstanbul'dan ayrılması, suç şüphesini artıran unsurlar olarak değerlendirildi.

Son dakika | Can Paksoy’a Yargıtay’dan bir şok daha! Nazlı Sinem Erköseoğlu’nun ölümünde yeni gelişme

DAİRE BAŞKANI CANAN'DAN KARŞI OY : "DELİLLER KESİN DEĞİL"

Yargıtay, "sanığın kendisini suçtan kurtarmaya yönelik çelişkili savunmalarına itibar edilemeyeceği" kanaatine vardı. Daire çoğunluğu, delillerin sanığın maktule yönelik kasten öldürme suçunu işlediğini gösterdiği görüşünde birleşti. Buna karşın karar oy çokluğuyla alındı.