Son dakika | Can Paksoy’a Yargıtay’dan bir şok daha! Nazlı Sinem Erköseoğlu’nun ölümünde yeni gelişme

YARGITAY : "KASTEN ÖLDÜRDÜ, BERAAT KARARI HATALI"

Yerel mahkemenin direnme kararı sonrasında Yargıtay 1. Ceza Dairesinin verdiği yeni kararında; olay yeri incelemesi, adli tıp bulguları, DNA analizleri, HTS kayıtları ve sanığın çelişkili savunmaları birlikte değerlendirildiğinde, Can Paksoy'un "kasten öldürme" suçunu işlediğinin sabit olduğunu belirtildi. Kararda, maktulün elbisesi ve iç çamaşırlarında sanığa ait DNA örneklerinin bulunması, düşme biçimiyle uyumsuz kafa travması, pencere çevresinde maktule ait herhangi bir iz bulunmaması ve sanığın davranışlarındaki çelişkiler öne çıkarıldı.